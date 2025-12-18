قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحلام النشامى تصطدم بطموح أسود الأطلس في نهائي كأس العرب.. ما الجديد؟

محمد البدوي

قالت ربى أغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن الشارع الأردني يشهد اليوم حالة فريدة واستثنائية من الحماس والفخر الوطني، استعداداً للقاء المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" مع نظيره المغربي ضمن منافسات كأس العرب.

فعاليات شعبية ورسمية

وأشارت خلال مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، مقدمة النشرة الرياضية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن فعاليات شعبية ورسمية تم تنظيمها احتفاءً بالمباراة، تمهيداً للاحتفالات المحتملة بالفوز التاريخي الذي يأمل به الأردنيون، حيث قامت وزارة الثقافة الأردنية بتجهيز قاعات عرض كبيرة في المدينة الرياضية بالعاصمة عمان، وكذلك في مختلف محافظات المملكة، لتمكين الجمهور من متابعة المباراة، هذه القاعات لا يقتصر حضورها على المواطنين فقط، بل تشمل أيضاً مسؤولين حكوميين، وهناك معلومات تشير إلى أن رئيس الوزراء الأردني، سيحضر اليوم قاعة الأمير حمزة في المدينة الرياضية بالعاصمة.

متابعة مباراة اليوم

وأضافت المراسلة أن الشوارع في عمان وكافة المحافظات تتزين بالأعلام الأردنية، كما قام المواطنون بتأجيل مواعيدهم اليومية تقديراً لهذه المناسبة الوطنية، وقد لاقى المنتخب دعماً رسمياً وشعبياً واسعاً، بما في ذلك من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، الذي كان حاضراً في الدوحة لمتابعة النشامى في مبارياتهم السابقة.

