أخر الأوضاع بالقطاع| مصر تدفع قافلة مساعدات ضخمة إلى غزة.. قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق شرقي غزة

ما زال الوضع في قطاع غزة يعاني من دمار واسع في البنية التحتية، خاصة شبكات الصرف الصحي، وانتشار النفايات في مختلف مناطق قطاع غزة، إلى جانب تضييق دولة الاحتلال الإسرائيلي الخناق على المواطنين من خلال توسيع مناطق الخطر يومًا بعد يوم، محذرًا من أن ذلك ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض في أنحاء القطاع.

مصر تدفع قافلة مساعدات ضخمة إلى غزة لتخفيف آثار الأمطار الغزيرة وتدهور الأوضاع الإنسانية.. تفاصيل

قال زياد قاسم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، إن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري واصلا، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، دفع مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة الحالية، التي تعد القافلة رقم 97 ضمن سلسلة «زادالعزة.. من مصر إلى غزة»، تضم أكثر من 300 ألف سلة غذائية تشمل أرزًا ومكرونة وبقوليات وعدس، بالإضافة إلى 250 طنًا من أجولة الطحين، وأكثر من 2700 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وأكثر من 1500 طن من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والمخابز داخل القطاع.

وأشار إلى أن القافلة ضمت أيضًا مواد إيواء عاجلة، منها أكثر من 33 ألف بطانية، وأكثر من 3000 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 6000 خيمة، تلبيةً لما تعرض له القطاع خلال الأيام القليلة الماضية من منخفض جوي وأمطار غزيرة أدت إلى غرق وتضرر أكثر من 90% من الخيام، ما فاقم الأزمة الإنسانية وسوء الأحوال المعيشية داخل غزة.



قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق شرقي غزة واستشهاد فلسطينية بالقرب من الخط الأصفر

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح في غزة، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة في القطاع الشرقي لمدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطنة فلسطينية بالقرب من الخط الأصفر، وفقًا للرواية الإسرائيلية.

وأضاف جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن دوي الانفجارات ما زال مستمرًا نتيجة عمليات القصف المتكررة في شرق مدينة خان يونس، بالإضافة إلى القصف المدفعي المتواصل شرق مدينة دير البلح، حيث تتعرض مناطق مخيم البريج والحي الشرقي الشمالي له، إلى إطلاق نيران مباشر من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار المراسل إلى أن أحياء التفاح والشجاعية والزيتون في شرق غزة تتعرض منذ ساعات الفجر لقصف مدفعي متكرر، كما يستمر دوي الانفجارات في منطقة جباليا شمال القطاع، نتيجة القصف المستمر من القوات الإسرائيلية على هذه المناطق.

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع قبيل اجتماع الميكانزم في الناقورة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في جنوب لبنان، طالت نقاطًا تقع شمال نهر الليطاني، من بينها مناطق سبق أن استهدفها جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، قبل أن يعاود قصفها مجددًا.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الغارات استهدفت مرتفعات الجبور والقطراني ومناطق أخرى في جبل الريحان، كما نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على منطقة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وأشار إلى أن هذه الغارات تأتي بالتزامن مع اجتماع عُقد في باريس لدعم الجيش اللبناني في أداء مهامه، وقبيل اجتماع لجنة «الميكانزم» المقرر انعقاده غدًا في الناقورة جنوبي لبنان، بمشاركة وفد من الجيش اللبناني يترأسه مدني، إلى جانب وفود من الجيش الإسرائيلي وقوة «اليونيفيل»، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق تُعد من عمق الأراضي اللبنانية، لا سيما مرتفعات زغرين في الهرمل، إلى جانب المرتفعات الجنوبية، لافتًا إلى أن عدد الغارات الإسرائيلية حتى الآن بلغ نحو 13 غارة في الجنوب اللبناني والبقاع الشرقي.

وحول طبيعة المناطق المستهدفة، أوضح سنجاب أنها مناطق جبلية مفتوحة وغير مأهولة بالسكان، ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة أن هذه المناطق تضم مخازن أسلحة أو معسكرات تدريب تابعة لحزب الله.