النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
فرنسا تبدأ عمليات التفتيش في قضايا فساد.. وتورط وزيرة الثقافة
بالألعاب النارية.. معركة بين أنصار مرشحي الانتخابات عقب إعلان النتيجة بالقنطرة
الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني
أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا
مصر تترأس شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط لعام 2026
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
أخبار العالم

أستراليا: 21 ديسمبر يوم خاص لإحياء ذكرى ضحايا هجوم شاطئ بوندي

رئيس وزراء أستراليا
رئيس وزراء أستراليا
فرناس حفظي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم 21 ديسمبر يوماً خاصاً لإحياء ذكرى ضحايا هجوم عيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي في سيدني.

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن حكومته ستسعى إلى سن تشريعات جديدة لقمع الكراهية والتطرف، في أعقاب  الهجوم التي وقعت خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي في سيدني، والتي راح ضحيتها 15 شخصاً.

وأضاف ألبانيز، أن وزارة الداخلية ستُمنح صلاحية إلغاء تأشيرات من ينشرون الكراهية، وأشار إلى أنه سيتم سنّ قوانين تشدد العقوبات على التحريض.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن حل الدولتين هو السبيل للمضي قدماً في الشرق الأوسط وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال إن محاولة ربط اعتراف بلاده بفلسطين وهجوم بوندي الإرهابي الذي وقع أمس الأحد واستهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود بالقرب من شاطئ بوندي بمدينة سيدني، أمر مرفوض.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم الليلة الماضية، ألبانيز بإشعال فتيل "معاداة السامية" من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.

وعندما سئل ألبانيز عما إذا كان يقبل هذا الارتباط، قال"لا، لا أقبله .. وبشكل ساحق، يعترف معظم العالم بأن حل الدولتين هو السبيل للمضي قدماً في الشرق الأوسط"، حسبما أورد موقع هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ضحايا هجوم عيد الأنوار حانوكا شاطئ بوندي سيدني

