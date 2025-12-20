القبض على شخص بحوزته 800 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم من متجرى الألعاب النارية وبحوزته 800 ألف قطعة ألعاب نارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (800 ألف قطعة ألعاب نارية - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.