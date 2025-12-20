استعدادًا لعيد الميلاد.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس حفل خدمة الشباب الإيبارشي

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الحفل الذي نظمته خدمة الشباب الإيبارشي، استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

شارك في الاحتفال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والقمص فرنسيس نوير، والأب ميخائيل رشدي، والأب عماد كميل، رعاة الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، والأب جورج وديع، والأب متى عبد المسيح، نائب مسؤول الخدمة، والأب جورج وديع، نائبا مسؤول الخدمة، وعدد من شباب وشابات مختلف كنائس الإيبارشيّة.

وتضمن الاحتفال عددًا من الترانيم الميلادية بقيادة باند "ضي، التابع لكاتدرائية القيامة، بالإسكندرية، والمرنمة سيبيل بغدود، بالإضافة عدد من الفقرات الشبابية المتنوعة.

وفي كلمته، تحدث الأب البطريرك عن الميلاد، ومدى تأثيره العميق والمميز على قلوبنا، وأرواحنا، متسائلًا "هل ليسوع موضع في حياتي؟"، مؤكدًا أن الميلاد يعطينا أمل ورجاء بأن نكون خليقة جديدة في كل ميلاد، وفي كل يوم.