إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية
«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو
لعشاق الساحرة المستديرة.. موتورولا تكشف عن إصدار "FIFA" الخاص من هاتف Razr بتصميم رياضي فاخر

أزاحت شركة "موتورولا" (Motorola) الستار رسمياً، اليوم، عن إصدار خاص وحصري من هاتفها القابل للطي الشهير "Razr"، يحمل توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وذلك وفقاً لما جاء في البيان الصحفي المشترك المنشور على المدونة الرسمية للشركة. 

تأتي هذه الخطوة تتويجاً للشراكة الاستراتيجية المبرمة حديثاً بين الطرفين، وتزامناً مع استعدادات الجماهير للبطولات العالمية الكبرى المقبلة.

التصميم واللمسات الجمالية:

 يتميز الإصدار الجديد بتصميم خارجي لافت يدمج بين التكنولوجيا العصرية وروح المنافسة الرياضية. استخدمت موتورولا في تصنيع الغطاء الخلفي للهاتف خامة "الجلد النباتي" الفاخر بلون أزرق داكن مميز، مطعماً بلمسات ذهبية أنيقة. 

يظهر شعار FIFA الرسمي محفوراً بدقة على جسم الجهاز، مما يمنحه طابعاً من الفخامة والحصرية يختلف كلياً عن الإصدارات التقليدية من السلسلة.

المحتوى الرقمي والمزايا الحصرية

 لم تكتفِ الشركة بالتعديلات الخارجية فحسب، بل قامت بتخصيص واجهة التشغيل الداخلية لتلائم عشاق كرة القدم. 

يتضمن النظام ثيمات (Themes) وخلفيات حصرية مستوحاة من أجواء الملاعب، بالإضافة إلى أيقونات مخصصة. 

وفرت موتورولا أيضاً ميزة "Moto Widget" محدثة على الشاشة الخارجية، تتيح للمستخدمين متابعة نتائج المباريات المباشرة، وإحصائيات اللاعبين، وأخبار منصة FIFA+ لحظة بلحظة دون الحاجة لفتح الهاتف.

المواصفات والعتاد

هذه النسخة الخاصة على نفس المواصفات التقنية الجبارة لهاتف Motorola Razr (أحدث إصدار مثل 50 Ultra)، حيث يعمل بمعالج Snapdragon الرائد، ويضم شاشة داخلية مرنة بمعدل تحديث 165 هرتز.

 أكدت التقارير أن الهاتف لا يساوم على الأداء مقابل التصميم، بل يجمع بينهما لتقديم تجربة متكاملة للمستخدمين الذين يبحثون عن التميز.

التوفر والسعر

موتورولا طرح هذا الإصدار بكميات محدودة للغاية في أسواق مختارة حول العالم، تشمل أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض دول الشرق الأوسط حيث لم تعلن الشركة عن السعر النهائي بعد، ولكن 

يتوقع المحللون أن يكون أعلى قليلاً من النسخة القياسية نظراً لطبيعته كقطعة مقتنيات نادرة (Collector's Item).

