الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توفر احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة.. اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تخفف الأعباء عن الناس

ياسمين القصاص

 قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركات التابعة لها، بطرح مجموعة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد، حيث يتم طرح المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك، دون المرور بعدد كبير من حلقات التداول التي غالبا ما تتسبب في ارتفاع الأسعار.

وتشارك في هذه المبادرة 22 شركة تابعة للوزارة، تعمل على توفير تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن سلسلة أسواق اليوم الوحد في البداية كانت بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الأسواق تؤدي دورا بالغ الأهمية، باعتبارها نموذجا تاريخيا اعتمدت عليه الدولة لفترات طويلة.

وأشار جاب الله، إلى أن هذا النموذج كان يستخدم لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال التعاون مع التجار، وأوضح أن استفادة التجار تتمثل في إتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم في أماكن منخفضة التكلفة، دون تحمل أعباء مالية كبيرة تتعلق بإيجارات المواقع أو النفقات التشغيلية المرتفعة.

وتشمل السلع المطروحة أنواعا مختلفة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، من بينها اللحوم والدواجن والبيض، إلى جانب الخضروات والفاكهة الطازجة، فضلا عن المخبوزات، والمنظفات الشخصية والمنزلية، وغيرها من المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها في حياة الأسرة المصرية.

وتطرح هذه السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، في إطار دور الوزارة في تحقيق الاستقرار بـ السوق المحلي، من خلال تنظيم عمليات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسلوب فعال ومنهجي.

ويسهم هذا التنظيم بشكل مباشر في ضمان توافر المنتجات بصفة مستمرة داخل الأسواق، وبأسعار معقولة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى المعيشة ويوفر حياة يومية أكثر استقرارا للمواطنين.

السلع الغذائية بأسواق اليوم الواحد

وتضم أسواق اليوم الواحد مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطن المصري اليومية، حيث يتم توفير الزيوت بمختلف أنواعها وأوزانها، إلى جانب المنظفات المنزلية والشخصية المستخدمة بشكل دوري.

 كما تشمل قائمة المنتجات السكر بأنواعه المختلفة، والعصائر والمعلبات التي تمثل جزءا مهما من متطلبات الأسرة، بالإضافة إلى الأرز والمكرونة والدقيق، باعتبارها من السلع الأساسية التي لا يخلو منها أي منزل مصري.

وتتوافر كذلك المخبوزات المتنوعة، والخضروات والفاكهة الطازجة المنتجة محليا، إلى جانب اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن بمختلف أنواعها، وأخيرا بيض المائدة الذي يعد من السلع الضرورية والأساسية في كل بيت.

أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة

وفي هذا السياق، افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى التوسع في إنشاء الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما جرى تفقد 19 سوقا لليوم الواحد بعدد من مراكز وأحياء محافظة الجيزة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

طرح كافة السلع الأساسية

ويشمل سوق اليوم الواحد طرح جميع السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، مثل السمنة والزيت والسكر والأرز واللحوم والبيض وغيرها من السلع الغذائية، حيث يتم تقديمها بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق التقليدية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

والجدير بالذكر، أن من خلال مبادرة أسواق اليوم الواحد، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتعزيز الاستقرار في السوق المحلي، وتسهيل حصول الأسر على احتياجاتها اليومية بكل يسر وسلاسة. 

كما تعكس هذه المبادرة حرص الدولة على التوازن بين دعم المواطنين وتمكين التجار، بما يحقق فوائد مشتركة ويسهم في تحسين جودة الحياة اليومية لجميع المصريين.

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

