أخبار السيارات| تسلا تستعرض روبوت أوبتيموس ومستقبل القيادة الذاتية..بلايستيشن داخل السيارة من سوني وهوندا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أسعار ومواصفات إم جي 7 موديل 2026 في السعودية

تواصل MG الصينية من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بطرح النسخة إم جي 7 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الرياضية، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات، تتضمن القدرات الفنية والتقنية.

نيسان تقدم الجيل الجديد من سيرينا.. بمساحة عائلية وقدرات خاصة

تواصل نيسان ، تعزيز حضورها في السوق اليابانية، من خلال الكشف عن النسخة المحدثة من طراز سيرينا.

تسلا تستعرض أوبتيموس في برلين.. هل يشكل مستقبل الروبوتاكسي والقيادة الذاتية؟

شهدت العاصمة الألمانية برلين، ظهورا مميزا لـ روبوت أوبتيموس التابع لشركة تسلا، حيث جرى تقديمه للجمهور داخل أحد المراكز التجارية.



بلايستيشن داخل السيارة.. سوني وهوندا الكهربائية "Afeela 1" بتجربة فريدة لـ"جيمرز"

كشفت Sony Honda Mobility، المشروع المشترك بين عملاقي التكنولوجيا والترفيه سوني وصناعة السيارات هوندا، عن خطوة لافتة في عالم السيارات الذكية، من خلال الكشف عن أن سيارتها الكهربائية المرتقبة Afeela 1 ، والتي ستكون أول سيارة في العالم توفر تكاملًا شامل مع خدمة PlayStation Remote Play.

بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة

أزاحت تويوتا اليابانية الستار عن سيارتها الاختبارية الجديدة GR GT، في خطوة تعكس توجه العلامة نحو توسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية عالية الأداء.

هوندا أكورد 2026 السيدان الجديدة.. صور 5 فئات بالأسعار

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا أكورد موديل 2026، وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتحسينات تقنية ذكية ووسائل رفاهية رقمية واتصال دائم، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .