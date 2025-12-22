كامل الباشا يعلن موعد طرح فيلم فلسطين 36 تجاريا

كشف الفنان كامل الباشا عن الإعلان الرسمى لفيلم «فلسطين 36»، معلنًا مواعيد عرضه التجارى فى عدد من دور السينما بالدول العربية تمهيدا لانطلاقته الجماهيرية المرتقبة.

مواعيد عرض فيلم فلسطين 36

ونشر كامل الباشا الإعلان الترويجى للفيلم عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»؛ وعلق قائلا: "إعلان فيلم فلسطين 36 للمخرجة الفلسطينية آن مارى جاسر الفيلم الممثل لفلسطين فى القائمة القصيرة لأفضل فيلم روائى دولى طويل فى الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار، أخيراً فى دور العرض السينمائى ضمن برنامج CineMAD، فى مصر: 31 ديسمبر ضمن، الخليج والأردن: 1 يناير، السعودية: 8 يناير، المغرب: 4 يناير، تونس: 7 يناير".





الفيلم تدور أحداثه فى واحدة من أكثر الفترات حساسية فى تاريخ فلسطين مع اندلاع الثورة الفلسطينية عام 1936 ضد الانتداب البريطانى وتصاعد التوترات السياسية والاجتماعية فى ظل الهجرة اليهودية من أوروبا.

ويركز العمل على رحلة شخصية يوسف الذى يتنقل بين قريته الريفية ومدينة القدس بحثا عن حياة أفضل وسط واقع مضطرب لتتداخل قصته الإنسانية مع التحولات التاريخية الكبرى فى سرد درامى يجمع بين البعد الشخصى والوطني.

يقدم الفيلم صورة واقعية لتفاصيل الحياة اليومية آنذاك مسلطا الضوء على الصراعات الاجتماعية والإنسانية التى عاشها الفلسطينيون خلال تلك المرحلة بأسلوب بصرى يعتمد على العمق الدرامى والطرح التاريخى المتزن وهو ما يميز أعمال آن مارى جاسر.

أبطال فيلم فلسطين 36

يشارك فى بطولة «فلسطين 36» نخبة من نجوم السينما الفلسطينية والعربية والعالمية من بينهم: كامل الباشا، هيام عباس، ياسمين المصرى، صالح بكرى، كريم داود عناية، ظافر العابدين، ويشارك أيضا النجمان العالميان جيريمى آيرونز ووليام كانينغهام.

الجدير بالذكر أن فيلم «فلسطين 36» يعد من أبرز الأعمال السينمائية الفلسطينية لهذا العام بعدما تم اختياره ضمن القائمة القصيرة لأفضل فيلم روائى دولى فى الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار ممثلا لفلسطين فى إنجاز جديد للسينما الفلسطينية على الساحة العالمية.