عمرو أنور يعلن رحيله عن تدريب بلدية المحلة

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، رحيله عن تدريب الفريق، بعد انتهاء مواجهات الجولة الـ 16 بدوري المحترفين.

وتلقى بلدية المحلة الهزيمة أمام مالية كفر الزيات، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بدوري المحترفين، والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

وتولى عمرو أنور المهمة الفنية لبلدية المحلة، بداية من الجولة الـ 11، بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد عبد الرؤوف، قاد خلالها الفريق في 6 مباريات، حقق الفوز في مباراة، وتعادل في مواجهتين، فيما تلقى الخسارة في 3 لقاءات.

ويتذيل بلدية المحلة، جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 9 نقاط، جمعهم بالفوز في مباراة والتعادل في 6 مواجهات.