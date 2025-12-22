قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الحوكمة والرقابة والمتابعة الداخلية والتطوير المؤسسي، الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان، الذي عقد أمس الأحد برئاسة د. منى إبراهيم البيار، مدير عام الإدارة العامة لشئون طب الأسنان، وعضوية كل من:

•د. إيهاب السيد حسين، نائب رئيس جامعة الجلالة وعميد كلية طب الأسنان.

•د. شذى محمد حماد، عميد كلية طب الأسنان بجامعة السويس.

•د. نجوى محمد خطاب، أستاذ طب أسنان الأطفال والصحة العامة بجامعة عين شمس.

•د. أمل فتحي قداح، أستاذ قسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة.

• د. عبد الرحمن الزيني، مدير إدارة الأسنان بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

• د. رانيا حافظ، مدير إدارة الأسنان بالمؤسسة العلاجية.

• د. عزة عبد القادر، مدير إدارة الأسنان بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

• د. وليد الحبيب، مدير إدارة الأسنان بالتأمين الصحي.

• د. محمد خلف، مدير إدارة الأسنان بالصحة النفسية.

• د. ضياء محمد كامل، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

• د. أحمد محمد شعراوي، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

محاور التطوير الوطني للمنظومة

ركزت مناقشات اللجنة على محاور التطوير الوطني للمنظومة، وتوافقت على بنود أساسية تشمل تطوير التعليم والتدريب وربطه بالتطبيق الإكلينيكي، توحيد المناهج التدريبية، وضع آليات تقييم موحدة، تحديد برامج التدريب المهني الأساسية والمتقدمة مع تنظيم ورش عمل تخصصية، رفع كفاءة الكوادر وزيادة أعداد المتدربين مع التركيز على التدريب العملي المستمر، اعتماد مراكز التدريب من المجلس الصحي المصري وفق معايير جودة موحدة، التوسع في التحول الرقمي للتدريب والتقييم وتوثيق الأداء، تعزيز التنسيق بين الجهات لتوحيد الرؤية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، والتنسيق مع المجلس الصحي المصري لوضع إطار منظم للاعتماد المهني لأطباء الأسنان والمدربين.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لقطاع الطب  العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم مدير الادارة المركزية للشئون العلاجية.

أكدت وزارة الصحة والسكان أن هذا الاجتماع يمثل الخطوة الأولى في خطة متكاملة لتطوير منظومة طب الأسنان، مع استمرار اجتماعات اللجنة لمتابعة التنفيذ وتحديد جداول زمنية واضحة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وزارة الصحة طب الأسنان جمهورية مصر العربية وزير الصحة الطب العلاجي

