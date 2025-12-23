حملات مكبرة لإزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين برأس الحكمة

شنت مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة لازالة الاشغالات الطريق المخالفة بقرية رأس الحكمة لفرض الانضباط بعد تشوية المظهر الحضاري واحتلال والتعدي علي الأرصفة وغلق الشوارع وتعدد شكاوي المواطنين بإعاقة المشاة وضبط المخالفين من خلال الحملة المكبرة لإدارة الاشغالات وشرطة المرافق تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتعليمات الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح .

وأعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح عن شن حملة مكبرة علي الاشغالات الطريق المخالفة للمحال التجارية والباعة الجائلين بقرية رأس الحكمة بعد تعديهم علي الأرصفة وذلك بعد التنبية علي المخالفين وأصحاب المحلات أكثر من مرة دون جدوي ، فبناء عليه تم إزالة الاشغالات من خلال الحملة المكبرة برئاسة السيد خلف نائب رئيس المدينة لقطاع قري شرق ، وإبراهيم دياب نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع والرائد سعد رمضان مدير شرطة المرافق بمطروح ومحمد زكريا مدير الاشغالات بمجلس المدينة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بأنه تم ضبط وتحرير مخالفات اشغال طريق ونظافة للمحال تجارية المخالفة وتمارس النشاط بدون ترخيص وذلك خلال فحص ومراجعة التراخيص ، وتم مصادرة والتحفظ علي جميع أنواع الاشغالات ، مؤكدا علي استمرار الحملات اليومية على مدار اليوم لفرض الانضباط بقرية رأس الحكمة وإزالة كل ما هو مخالف ، يعيق حركة سير المواطنين ولضمان جود سيولة مرورية بالشوارع والميادين العامة.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية والمتعدين والمخالفين بسرعة توفيق الأوضاع بإنهاء ملفات التراخيص للمحال ، والالتزام بعدم وضع اشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون، تفاديا للتعرض للمسألة القانونية وتوقيع غرامات مالية حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات علي الأسواق والمحال التجارية المخالفة بنطاق المدينة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بكلية البنات بفرع جامعة الأزهر بمطروح ، وذلك بحضور الدكتور وليد خليفة عميد الكلية، والشيخ عطية سالم مدير قطاع الأزهر، والدكتور وليد الرفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة ، و أسامه المرسى مدير مكتبة مصر العامة .

وخلال الاحتفالية، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للسادة الحضور مشيدا بدعم المحافظ لفرع الجامعة بمطروح والدور الحيوي في افتتاح الكلية على أرض المحافظة، كما أشاد بدور اللغة العربية في ترسيخ القيم الثقافية والحضارية، مؤكدًا على الاهتمام بها وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات العلمية والثقافية، ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات لغويًا وفكريًا.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار التعاون بين المحافظة والمؤسسات التعليمية والأزهر الشريف، بما يسهم في نشر الوعي بأهمية اللغة العربية والحفاظ على مكانتها، دعمًا لمسيرة التنمية وبناء الإنسان.