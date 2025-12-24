شوبير: بيراميدز دخل في سباق التعاقد مع لاعب بتروجيت

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات مفاوضات النادي الأهلي مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر «أون سبورت إف إم: "على مسؤوليتي الشخصية وبنسبة 1000%، حامد حمدان يرغب في اللعب للأهلي، وبالفعل النادي استفسر من بتروجت عن موقف اللاعب".

وأضاف شوبير: نادي بيراميدز دخل أيضًا في سباق التعاقد مع اللاعب وأبدى اهتمامه به، لكنه أوضح أن بيراميدز لن يدخل في مزايدة على الصفقة، حيث سيكتفي بتقديم عرض رسمي دون رفع المقابل المالي أو التنافس مع الأندية الأخرى في مزاد على ضم اللاعب.