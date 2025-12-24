قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يحدد موعد مباريات بيراميدز في كأس الأمم الأفريقية
أطنان من الغذاء ومواد الإغاثة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر لغزة
مدرب منتخب السودان: سنقاتل لرفع علم البلاد وأطالب الجماهير بالدعاء لنا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب شرقي تايوان
عودة ضخمة لسفن الحاويات لقناة السويس بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير: بيراميدز دخل في سباق التعاقد مع لاعب بتروجيت

ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات مفاوضات النادي الأهلي مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر «أون سبورت إف إم: "على مسؤوليتي الشخصية وبنسبة 1000%، حامد حمدان يرغب في اللعب للأهلي، وبالفعل النادي استفسر من بتروجت عن موقف اللاعب".

وأضاف شوبير: نادي بيراميدز دخل أيضًا في سباق التعاقد مع اللاعب وأبدى اهتمامه به، لكنه أوضح أن بيراميدز لن يدخل في مزايدة على الصفقة، حيث سيكتفي بتقديم عرض رسمي دون رفع المقابل المالي أو التنافس مع الأندية الأخرى في مزاد على ضم اللاعب.

