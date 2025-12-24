وزير التعليم: نجاح غير مسبوق لتدريس البرمجة و778 ألف طالب على منصة كيريو

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نجاح تجربة تدريس مادة البرمجة داخل المدارس المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل الرقمي.

وأوضح الوزير أن الوزارة اختارت اليابان بعد دراسة متأنية باعتبارها من أفضل الدول في مجال تعليم البرمجة، وتم الاعتماد على منصة «كيريو» اليابانية، التي يدرس عليها أكثر من 12 مليون طالب، مع ترجمة مناهجها إلى اللغة العربية لتسهيل التعلم على الطلاب المصريين.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، كشف الوزير أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي يبلغ 830 ألف طالب، وكان المستهدف في البداية أن يتقن 100 ألف طالب فقط التعامل مع المنصة، إلا أن النتائج جاءت غير متوقعة، حيث سجل نحو 778 ألف طالب على منصة «كيريو»، ونجح قرابة 400 ألف طالب في اجتياز جميع مراحل المنصة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تعكس وعي الطلاب وأولياء الأمور بأهمية تعلم البرمجة، مؤكدًا أن جميع خريجي التعليم المصري سيتمتعون بمهارات كتابة الأكواد، وسيكون طلاب المدارس الحكومية قادرين على تصميم مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية. كما لفت إلى أنه خلال زياراته لمدارس في قرى ومناطق نائية، لمس حماسًا كبيرًا من الطلاب ورغبة حقيقية في استكمال دراسة البرمجة.

وأضاف أن الطلاب بعد الانتهاء من الدراسة عبر المنصة سيكون بإمكانهم التقدم لاختبار «توفاس»، وهو نظام امتحاني ياباني يمنح الناجحين شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما الحكومية، بما يفتح أمامهم فرصًا للتخصص والعمل عبر الإنترنت في مجالات التكنولوجيا المختلفة.