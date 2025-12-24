قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 69 إلى 500 مدرسة.. وزير التعليم يكشف خطة التوسع في المدارس اليابانية خلال السنوات المقبلة
وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التعليم: نجاح غير مسبوق لتدريس البرمجة و778 ألف طالب على منصة كيريو

وزير التعليم
وزير التعليم
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نجاح تجربة تدريس مادة البرمجة داخل المدارس المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل الرقمي.

وأوضح الوزير أن الوزارة اختارت اليابان بعد دراسة متأنية باعتبارها من أفضل الدول في مجال تعليم البرمجة، وتم الاعتماد على منصة «كيريو» اليابانية، التي يدرس عليها أكثر من 12 مليون طالب، مع ترجمة مناهجها إلى اللغة العربية لتسهيل التعلم على الطلاب المصريين.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، كشف الوزير أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي يبلغ 830 ألف طالب، وكان المستهدف في البداية أن يتقن 100 ألف طالب فقط التعامل مع المنصة، إلا أن النتائج جاءت غير متوقعة، حيث سجل نحو 778 ألف طالب على منصة «كيريو»، ونجح قرابة 400 ألف طالب في اجتياز جميع مراحل المنصة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تعكس وعي الطلاب وأولياء الأمور بأهمية تعلم البرمجة، مؤكدًا أن جميع خريجي التعليم المصري سيتمتعون بمهارات كتابة الأكواد، وسيكون طلاب المدارس الحكومية قادرين على تصميم مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية. كما لفت إلى أنه خلال زياراته لمدارس في قرى ومناطق نائية، لمس حماسًا كبيرًا من الطلاب ورغبة حقيقية في استكمال دراسة البرمجة.

وأضاف أن الطلاب بعد الانتهاء من الدراسة عبر المنصة سيكون بإمكانهم التقدم لاختبار «توفاس»، وهو نظام امتحاني ياباني يمنح الناجحين شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما الحكومية، بما يفتح أمامهم فرصًا للتخصص والعمل عبر الإنترنت في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

وزير التربية المدارس المصرية الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ترشيحاتنا

رحيل رئيس الأركان الليبي: الأردن يعزي بوفاة الفريق الحداد ومرافقيه

رحيل رئيس الأركان الليبي.. الأردن يعزي بوفاة الفريق الحداد ومرافقيه

نتنياهو

مكتب نتنياهو يتوعد حماس بعد إصابة ضابط في جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة

بالصور

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد