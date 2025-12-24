عضو الاشتراكي الفنزويلي: كاراكاس تُدرّب ميليشيات للتصدي لأي عدوان أمريكي

قال خالد الهندي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، إن فنزويلا مستعدة لأي مواجهة للدفاع عن سيادتها الوطنية وحريات شعبها، مؤكدًا رفض بلاده لأي تدخل خارجي أو إملاءات من الإدارة الأمريكية أو أي طرف آخر، مضيفا أن اتهامات واشنطن لحكومة مادورو بأنها "إرهابية" وغير شرعية لا تعكس الواقع، مشيرًا إلى أن الانتخابات في البلاد تمت وفق الإجراءات القانونية، وأن القضاء هو الجهة المسؤولة عن تحديد الفائزين.

وحول الاستعداد العسكري، أوضح الهندي خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة لم تقم بتوزيع الأسلحة على المواطنين، بل هناك تدريب مستمر للميليشيات المدنية والجيش لضمان جاهزيتهم للدفاع عن السيادة الوطنية، مؤكدا أن الميليشيا البوليبارية تعمل كقوة مساندة للجيش الفنزويلي، وتركز بشكل أساسي على حماية الأمن الداخلي، وليست مخصصة لمواجهة القوات الأمريكية في البحر أو الجو، حيث تبقى هذه المهمة من اختصاص الجيش الرسمي.

وشدد الهندي، على أن أي تسليح للميليشيات سيكون موجهًا فقط لحماية البلاد في حال وقوع أي عدوان خارجي، مؤكداً على أن الميليشيا جزء من منظومة الدفاع الوطني وليست أداة للتهجم أو التصعيد.