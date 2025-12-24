قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
دور العمارة الحديثة في ترشيد الطاقة.. ورشة توعوية بجامعة بنى سويف
«دفنوني على تيك توك».. عفاف رشاد تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل صادمة عن شائعة وفاتها
كفر الشيخ بتنور.. طفرة حضارية في شوارع المحافظة بالطاقة الموفرة| صور
عضو الاشتراكي الفنزويلي: كاراكاس تُدرّب ميليشيات للتصدي لأي عدوان أمريكي

هاني حسين

قال خالد الهندي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، إن فنزويلا مستعدة لأي مواجهة للدفاع عن سيادتها الوطنية وحريات شعبها، مؤكدًا رفض بلاده لأي تدخل خارجي أو إملاءات من الإدارة الأمريكية أو أي طرف آخر، مضيفا أن اتهامات واشنطن لحكومة مادورو بأنها "إرهابية" وغير شرعية لا تعكس الواقع، مشيرًا إلى أن الانتخابات في البلاد تمت وفق الإجراءات القانونية، وأن القضاء هو الجهة المسؤولة عن تحديد الفائزين.

وحول الاستعداد العسكري، أوضح الهندي خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة لم تقم بتوزيع الأسلحة على المواطنين، بل هناك تدريب مستمر للميليشيات المدنية والجيش لضمان جاهزيتهم للدفاع عن السيادة الوطنية، مؤكدا أن الميليشيا البوليبارية تعمل كقوة مساندة للجيش الفنزويلي، وتركز بشكل أساسي على حماية الأمن الداخلي، وليست مخصصة لمواجهة القوات الأمريكية في البحر أو الجو، حيث تبقى هذه المهمة من اختصاص الجيش الرسمي.

وشدد الهندي، على أن أي تسليح للميليشيات سيكون موجهًا فقط لحماية البلاد في حال وقوع أي عدوان خارجي، مؤكداً على أن الميليشيا جزء من منظومة الدفاع الوطني وليست أداة للتهجم أو التصعيد.

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

عمرو الورداني: تخويف الناس وبث الرعب في قلوبهم أخس أنواع المتاجرة بالدين

عمرو الورداني: الأشهر الحرم مواسم لتصحيح العلاقة مع الله وليست أزمنة تهديد

أمين الإفتاء: إذا شك المصلي في عدد الركعات يبني على الأقل ويسجد للسهو

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

