ضبط وإعدام طن زيت طعام و200 عبوة دواء منتهية الصلاحية بسوهاج

قامت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

وشنت مديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكبرة خلال 7 أيام، أسفرت عن ضبط وإعدام أدوية وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

محافظة سوهاج

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج ، أن الحملة أسفرت عن إعدام طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها محملة على سيارة ربع نقل قبل بيعها لأصحاب المطاعم.

كما تم ضبط وإعدام 2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، وعدد 200 عبوة دواء منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد شدد محافظ سوهاج على استمرار تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع تداول أية أدوية أو سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو مجهولة المصدر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لردعهم.