الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
محافظات

ضبط وإعدام طن زيت طعام و200 عبوة دواء منتهية الصلاحية بسوهاج

جانب من المضبوطات بسوهاج
جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قامت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

وشنت مديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكبرة خلال 7 أيام، أسفرت عن ضبط وإعدام أدوية وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

محافظة سوهاج

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج ، أن الحملة أسفرت عن إعدام طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها محملة على سيارة ربع نقل قبل بيعها لأصحاب المطاعم.

كما تم ضبط وإعدام 2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، وعدد 200 عبوة دواء منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد شدد محافظ سوهاج على استمرار تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع تداول أية أدوية أو سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو مجهولة المصدر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لردعهم.

