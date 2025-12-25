ضبط ما يقرب من طن لحوم غير صالحة في شبين الكوم والباجور والسادات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والجهات الأمنية والمعنية ، أسفرت عن تحرير محضر جنح لحيازة وعرض 600 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

فيما قامت مديرية الطب البيطري بالمنوفية بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مفاجئة من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالاشتراك مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن شبين الكوم والسادات والهيئة القومية لسلامة الغذاء و مباحث التموين ، وتم ضبط حوالي 250 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، كما تم ضبط 60 كجم تقريباً من اللحوم المفرومة والدواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي ، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار .

وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .