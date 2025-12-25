ضبط ما يقرب من طن لحوم غير صالحة في شبين الكوم والباجور والسادات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد الأزهر: ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والجهات الأمنية والمعنية ، أسفرت عن تحرير محضر جنح لحيازة وعرض 600 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

فيما قامت مديرية الطب البيطري بالمنوفية بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مفاجئة من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالاشتراك مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن شبين الكوم والسادات والهيئة القومية لسلامة الغذاء و مباحث التموين ، وتم ضبط حوالي 250 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، كما تم ضبط 60 كجم تقريباً من اللحوم المفرومة والدواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي ، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار .

 وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

