الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
2333 قطعة.. انتهاء القرعة العلنية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة بالطرح السادس مسكن بـ18 مدينة

آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ختام فعاليات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة بالطرح السادس "مسكن" بـ18 مدينة والتي استمرت لمدة 3 أيام وذلك بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة ٦ أكتوبر وفقاً للضوابط .

اقبال كبير على حجز الاراضي السكنية 


وأضاف الوزير، أن الطرح قد شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين ، حيث بلغ عدد المتقدمين (68531) مواطناً لحجز (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزاً ضمن الطرح السادس "مسكن"، بنظام القرعة العلنية.


وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن طرح تلك الأراضى قد جاء في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.


وأوضح المهندس أحمد على نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية ، أن اليوم شهد ختام فعاليات إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ب 5 مدن جديدة، بين المتقدمين على  848 قطعة أرض إسكان متوسط، منها 42 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم وذلك بمدن (أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - العاشر من رمضان- المنيا الجديدة - برج العرب الجديدة)، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22020 متقدماً، ومن ذوي الهمم  552 متقدما.


وأضاف أن يوم أمس كان قد شهد إجراء القرعة بين المتقدمين على 719 قطعة أرض، منها 34 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم، بـ5 مدن، شملت أراضي الإسكان المميز بمدن (قنا الجديدة – ناصر الجديدة "غرب اسيوط")، وأراضي الإسكان المتوسط بمدن (السادات - حدائق أكتوبر- سوهاج الجديدة)،  وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22468 متقدماً، ومن ذوي الهمم  494 متقدما.
وكان يوم أمس الأول كان قد شهد إجراء القرعة بين المتقدمين على 766 قطعة أرض، منها 36 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم بـ5 مدن شملت أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن ( 6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان )، وأراضي الإسكان المميز بمدن (أخميم الجديدة – الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة )، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22,342 متقدماً، ومن ذوي الهمم 655 متقدما.
وأكد المهندس أحمد على أن القرعة أجريت بمنتهى الشفافية والعلنية، وبحضور الجهات المختصة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتخصيص.
جدير بالذكر أن القرعة تُجرى على قطع الأراضي التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 14/9/2025 وحتى 13/11/2025، بعدد 18 مدينة جديدة، لتلبية الطلب المتزايد على تملك الأراضي السكنية وتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص طبقًا للاشتراطات المعتمدة.

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

بفستان أحمر قصير ضيق.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في الكريسماس

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

