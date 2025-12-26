برلماني: مصر حققت إنجازا كبيرا في التوسع الأفقي.. وندعم جهود تحقيق الأمن الغذائي

أكد النائب الدكتور محسن بطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هناك مجموعة من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها والدفع بها خلال المرحلة المقبلة، لما لها من دور مباشر في تسريع وتيرة معدلات النمو في الإنتاج الزراعي، بما يسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية وتحقيق هدف «الأمن الغذائي» باعتباره جزءًا أصيلًا من أمن مصر القومي.

وأوضح بطران، خلال حواره مع صدى البلد، أن من بين هذه الملفات دراسة التوسع الأفقي، مشيرًا إلى أن مصر أنجزت فيه خطوات جريئة وقوية للغاية ضمن المشروعات القومية الكبرى على مدار العقد الماضي، وهو ما يستوجب البناء عليه وتعظيم الاستفادة من نتائجه.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري أن ملف الزراعات التعاقدية يمثل أولوية أخرى، لافتًا إلى أهمية البدء في دراسته بشكل موسع وفتح نقاشات جادة حوله، لما له من تأثير إيجابي على استقرار الإنتاج وتحسين أوضاع المزارعين.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية لبعض المحاصيل، موضحًا أنه قد لا يكون من الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع المحاصيل، إلا أن التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية يمكن أن يوفر عملة أجنبية تتيح استيراد ما تحتاجه الدولة من محاصيل أخرى.

واختتم بطران بالتأكيد على أهمية معالجة بعض الإشكاليات التي واجهت القطاع الزراعي، وفي مقدمتها إلغاء الدورة الزراعية، لما ترتب عليها من آثار سلبية كبيرة أثرت على أداء القطاع خلال الفترات الماضية.