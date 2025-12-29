قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يبيع ملازم دراسية بدون تفويض.. مالك مكتبة بالوايلي يواجه هذه العقوبة

الشرطة
معتز الخصوصي

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) بطباعة العديد من الملازم الدراسية "خاصة بإحدى الجامعات" بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول) وبحوزته ( 1150 نسخة من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الجامعات "بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون").. وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة طبع كتب تعليمية بدون ترخيص

ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن استوديو تصوير تلفزيونى بدون ترخيص بالقاهرة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة استوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لتصوير فيديوهات لبرامج وإعلانات مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطها الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الاستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وكذا ضبط 5 مواقع تصوير وبها الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التعدي حقوق الملكية الفكرية مالك مكتبة التفتيش

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
