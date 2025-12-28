الصناعات الدفاعية التركية تسجل إنجازا جديدا عبر "بيرقدار أقنجي"

حققت الطائرة المسيرة الهجومية التركية “بيرقدار أقنجي” نجاحا جديدا ضمن اختبارات تطوير القدرات القتالية، بعد أن أصابت أهدافها بدقة عالية باستخدام ذخائر “طولون” المطورة محليا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، الأحد، أن رئيس مجلس إدارة شركة “بايكار” التركية، سلجوق بيرقدار، نشر عبر منصة “إن سوسيال” نتائج اختبار إطلاق حديث نفذ مساء السبت، أظهرت دقة عالية في إصابة الأهداف خلال استخدام ذخائر “طولون”.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة “أسيلسان”، أحمد أق يول، في تدوينة على المنصة نفسها، أن التعاون بين المنصات الجوية والذخائر الوطنية يواصل إثبات كفاءته على أرض الواقع.

وقال إن “بيرقدار أقنجي” وذخائر “طولون” تمثلان نموذجًا لقدرات وطنية متكاملة قادرة على إحداث تأثير فعال ضمن نطاقات واسعة، مع الاستمرار في تطوير الإمكانات الجوية التركية.

وتُعد “طولون” قنبلة انزلاقية صغيرة القطر موجهة بدقة، صممت لتمكين الطائرات من حمل عدد أكبر من الذخائر، مع قدرة على التعامل مع أهداف متعددة، بما في ذلك الأهداف غير الثابتة.

وتواصل طائرة “بيرقدار أقنجي” ترسيخ مكانتها ضمن الجيل المتقدم من المسيرات، بفضل اعتمادها على تقنيات حديثة وقدرتها على حمل منظومات تسليح محلية متنوعة، سواء التقليدية أو الموجّهة، ما يعزز من دور الصناعات الدفاعية التركية في مجال الطيران غير المأهول.