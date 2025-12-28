قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
القبض على شخصين يوزعان أموالا على الناخبين بسوهاج
بتجمع بطاقات المواطنين .. القبض على سيدة فى محيط اللجان بقنا
استدعاء 2239 سيارة هوندا أكورد هايبرد لهذا السبب

أعلنت شركة هوندا عن أطلاق استدعاء ووصل عددهم الي 2239 سيارة من طراز هوندا أكورد هايبرد من موديلات 2023 حتي موديل 2025، وتم اطلاق ذلك الاستدعاء من قبل وزارة التجارة السعودية .

أهمية استدعاء سيارة هوندا أكورد هايبرد

وتعتبر تلك الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

سبب استدعاء هوندا أكورد هايبرد

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2239 سيارة هوندا أكورد هايبرد من موديل 2023 حتي موديل 2025، وذلك بسبب خلل في برمجة وحدة التحكم المتكاملة (ICM)، وهذا يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة بشكل مفاجئ مما يزيد من خطر وقوع حادث أو الإصابة.

ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة تلك السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

ويمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة هوندا في صناعة السيارات

تأسست شركة هوندا موتورز المحدودة عام 1948 على يد سويشيرو هوندا، وبدأت بصناعة الدراجات النارية، وفي عام 1963، دخلت هوندا سوق السيارات وأطلقت أولى سيارتها الصغيرة (T360) وسياراتها الرياضية (S500).

وفي عام 1972، أطلقت هوندا سيارة سيفيك، التي لاقت نجاح باهر، وخاصة مع محركها المبتكر (CVCC) الذي استوفى معايير الانبعاثات الأمريكية الصارمة دون الحاجة إلى محول حفاز، مما وضعها في الصدارة في أزمة الطاقة.

ومع دخول عام 1979، افتتحت هوندا أول مصنع لها في الولايات المتحدة، لتبدأ بتصنيع سياراتها محليًا، وكانت أكورد من أوائل الطرازات التي أنتجت هناك، وفي عام 1986، أطلقت هوندا قسم السيارات الفاخرة "أكيورا" (Acura) لتنافس في سوق السيارات الفاخرة.

