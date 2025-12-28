استدعاء 2239 سيارة هوندا أكورد هايبرد لهذا السبب

أعلنت شركة هوندا عن أطلاق استدعاء ووصل عددهم الي 2239 سيارة من طراز هوندا أكورد هايبرد من موديلات 2023 حتي موديل 2025، وتم اطلاق ذلك الاستدعاء من قبل وزارة التجارة السعودية .

استدعاء 2239 سيارة هوندا أكورد هايبرد

أهمية استدعاء سيارة هوندا أكورد هايبرد

وتعتبر تلك الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

سبب استدعاء هوندا أكورد هايبرد

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2239 سيارة هوندا أكورد هايبرد من موديل 2023 حتي موديل 2025، وذلك بسبب خلل في برمجة وحدة التحكم المتكاملة (ICM)، وهذا يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة بشكل مفاجئ مما يزيد من خطر وقوع حادث أو الإصابة.

ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة تلك السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

ويمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة هوندا في صناعة السيارات

تأسست شركة هوندا موتورز المحدودة عام 1948 على يد سويشيرو هوندا، وبدأت بصناعة الدراجات النارية، وفي عام 1963، دخلت هوندا سوق السيارات وأطلقت أولى سيارتها الصغيرة (T360) وسياراتها الرياضية (S500).

وفي عام 1972، أطلقت هوندا سيارة سيفيك، التي لاقت نجاح باهر، وخاصة مع محركها المبتكر (CVCC) الذي استوفى معايير الانبعاثات الأمريكية الصارمة دون الحاجة إلى محول حفاز، مما وضعها في الصدارة في أزمة الطاقة.

ومع دخول عام 1979، افتتحت هوندا أول مصنع لها في الولايات المتحدة، لتبدأ بتصنيع سياراتها محليًا، وكانت أكورد من أوائل الطرازات التي أنتجت هناك، وفي عام 1986، أطلقت هوندا قسم السيارات الفاخرة "أكيورا" (Acura) لتنافس في سوق السيارات الفاخرة.