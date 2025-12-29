قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر تستضيف الدورة التدريبية للأكاديمية العسكرية لرفع كفاءة القيادات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تنطلق اليوم فعاليات دورة الأكاديمية العسكرية بمحافظة البحر الأحمر، بحضور  كمال سليمان السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العسكرية الهادف إلى تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها المهنية والإدارية.

ويشهد اليوم الأول من الدورة حضور اللواء أركان حرب ممدوح الجزار، والدكتور هيثم الطواجني، حيث تابع الحضور بدء البرنامج التدريبي وما يتضمنه من محاور علمية وتطبيقية، تستهدف تنمية مهارات المشاركين وصقل قدراتهم في مجالات القيادة والإدارة والعمل المؤسسي.

وأكد السكرتير العام، خلال كلمته، أن دورة الأكاديمية العسكرية تمثل خطوة مهمة ضمن منظومة بناء الإنسان، لما تحققه من دعم حقيقي لتطوير مهارات القيادة، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، موضحًا أن التعاون مع الأكاديمية العسكرية يتيح الاستفادة من خبراتها المتخصصة في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة محافظة البحر الأحمر المستمرة لتطوير آليات العمل داخل الجهاز التنفيذي، وبناء كوادر مؤهلة تمتلك الفكر الواعي والقدرة على اتخاذ القرار، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة.

اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء: 959 ألف فتوى وجهود مكثفة في 2025

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث عام 2026

الراحة المطلقة

عالم بالأوقاف يحذر: الراحة المطلقة تتحول إلى دعة والإنسان خُلق ليعيش في كبد

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد