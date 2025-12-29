البحر الأحمر تستضيف الدورة التدريبية للأكاديمية العسكرية لرفع كفاءة القيادات

تنطلق اليوم فعاليات دورة الأكاديمية العسكرية بمحافظة البحر الأحمر، بحضور كمال سليمان السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العسكرية الهادف إلى تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها المهنية والإدارية.

ويشهد اليوم الأول من الدورة حضور اللواء أركان حرب ممدوح الجزار، والدكتور هيثم الطواجني، حيث تابع الحضور بدء البرنامج التدريبي وما يتضمنه من محاور علمية وتطبيقية، تستهدف تنمية مهارات المشاركين وصقل قدراتهم في مجالات القيادة والإدارة والعمل المؤسسي.

وأكد السكرتير العام، خلال كلمته، أن دورة الأكاديمية العسكرية تمثل خطوة مهمة ضمن منظومة بناء الإنسان، لما تحققه من دعم حقيقي لتطوير مهارات القيادة، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، موضحًا أن التعاون مع الأكاديمية العسكرية يتيح الاستفادة من خبراتها المتخصصة في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة محافظة البحر الأحمر المستمرة لتطوير آليات العمل داخل الجهاز التنفيذي، وبناء كوادر مؤهلة تمتلك الفكر الواعي والقدرة على اتخاذ القرار، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة.