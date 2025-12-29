قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

بسبب زوجها المتوفي.. بدرية طلبة تبحث عن حقها في الكويت

رشا عوني

بعد أزمة وفاة زوجها وهجومها على الجمهور، عادت الفنانة بدرية طلبة من جديد لتكشف العديد من الكواليس والأسرار في حياتها بعد تغيبها خلال الفترة الأخيرة وما كانت تفعله مؤخراً لتتصدر التريد من جديد بعد تصريحاتها عن إساءة أحد المتابعين لها . 

عودة بدرية طلبة

كشفت بدرية طلبة في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية عن سر تغيبها الفترة الماضية عن جمهورها، حيث أكدت أنا مازالت مهتمة بقضية اتهامها من بعض المتابعين لها بأنها السبب في وفاة زوجها الذي رحل في أغسطس الماضي . 

بدرية طلبة سافرت الكويت لرفع دعوى قضائية

وقالت بدرية طلبة إنه بعد اتهامها بقتل زوجها فلم تتحمل الأمر خاص وانها سافرت إلى باريس برفقة ابنتها وكان زوجها بحالة جيدة وبعد سفرهم تلقت خبر وفاته وفوجئت بالاتهامات الموجهة لها على السوشيال ميديا.

وكشفت بدرية طلبة عن سفرها إلى دولة الكويت لرفع دعوى قضائية ضد من وجه لها الاتهام، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها القانوني تجاه من أساء إليها.
 

كيف توفي زوج بدرية طلبة؟

وفي لقاء إعلامي سابق للفنانة بدرية طلبة عقب وفاتها زوجها منذ فترة، تحدثت عن الأمر بشكل مفصل وقالت إنها "مستغربة" من توجيه اتهامات لها بقتل زوجها، مؤكدة أنها كلفت محاميها برفع دعوى قضائية، قائلة "معرفش اللي كتبت تعليق تقول إني قتلت جوزي وسافرت جابت الجراءة دي منين، والمحامي حلف مش هيسبها".

وأضافت أنها كانت في باريس لحضور عرض مسرحي بصحبة ابنتها، مشيرة إلى أن زوجها كان في حالة صحية جيدة ويتابعها أثناء رحلتها.

وانهارت بدرية طلبة في البكاء قائلة: "ربنا وحده وكيلي وأنا مش بنام، وأنا لحد دلوقتي رافضة أنه توفى والناس ظالمة أوي ووحشة أوي، والناس طلقتنا وجوزتنا وبيقولوا سابته وهو عيان ومن الكلام ده خلوني راجعت الكاميرات بتاعتى ممكن أكون سيبته تعبان ولقيته زي الفل".

ووجهت حديثها لمنتقديها: "أنتم هتكونوا أحن عليه مني ولو أنا طلقته في بنا عشرة هحزن عليه وبنتي الكبيرة اللي كانت هنا والأحفاد عرفوا من المدرسة وانهاروا".

سر غياب بدرية طلبة 

وقالت بدرية طلبة: غيابي عن الأنظار خلال الفترة الماضية كان لمحاولتي تصحيح اللغط حول تصريحاتي، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة للشعب المصري.

وأضافت أن الأزمة كانت مُفتعلة، وأنها تمكنت من تصويب الوضع مع الجمهور.

كما أوضحت أن الخلاف مع نقابة المهن التمثيلية في طريقه للحل،لافتة إلى أن الأزمات يتم حلها، لكن أهم شيء هو محبة الجمهور.

حقيقة خلاف بدرية طلبة و ياسمين عبد العزيز

ونفت بدرية في تصريحات صحفية مؤخراً وجود أي خلافات مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشيرة الى أن علاقتها بها جيدة، وأن الأخيرة دعمتها دائماً، واصفة إياها بـ«ميجا ستار».

