محافظات

حين أنقذت الإنسانية جناحيه.. مواطن بشرم الشيخ يعيد «العُقاب» المهاجر إلى سماء سيناء

إطلاق سراح طائر العقاب
ايمن محمد

أنقذ مواطن بمدينة شرم الشيخ طائر «العُقاب» المهاجر من موتٍ محقق، بعدما سقط في مياه البحر نتيجة الإجهاد الشديد خلال رحلته السنوية الطويلة من أوروبا إلى أفريقيا، في واحدة من القصص الإنسانية التي تعكس وعي أبناء جنوب سيناء بأهمية الحفاظ على الحياة البرية.

وقال عبد الباسط سعود إنه أثناء تنزهه على أحد شواطئ المدينة لاحظ طائرًا جارحًا نادرًا يعاني من الإرهاق وغير قادر على الطيران، وقد سقط في مياه البحر، فبادر بإنقاذه وانتشاله، وقدم له الإسعافات الأولية والرعاية اللازمة من غذاء ودواء حتى استعاد عافيته بالكامل.

وأضاف أنه أطلق سراح الطائر في البرية بعد التأكد من قدرته على الطيران، ليستكمل رحلة هجرته الطبيعية، مشيرًا إلى أن طائر العُقاب يُعد من الطيور الجارحة المهاجرة التي تعتمد في تنقلها على التيارات الهوائية لمسافات قد تصل إلى آلاف الكيلومترات، وتعبر مصر ضمن أحد أهم مسارات هجرة الطيور في العالم.

وأكد سعود أهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة، التي تمثل عنصرًا مهمًا في التوازن البيئي، لما تقوم به من دور في مكافحة الآفات والحفاظ على التنوع ، مشددًا على ضرورة دعم محطات مراقبة الطيور المهاجرة المنتشرة بمحميات جنوب سيناء، والتي تسهم في رصد هذه الأنواع وحمايتها خلال رحلات الذهاب والعودة، خاصة في فترات الإجهاد والتوقف للتغذية والراحة.

جنوب سيناء إطلاق سراح العقاب شرم الشيخ

