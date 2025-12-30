محافظ أسيوط يفتتح مركز طب الأسرة بالواسطى بتكلفة 60 مليون

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مركز طب الأسرة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، والمقام على مساحة 3000 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030.

دعم البنية التحتية الصحية

ونفذ المشروع تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم البنية التحتية الصحية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

جاء الافتتاح بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات المعنية، من بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي أحمد محمود مستشار مجلس الوزراء (دار الهندسة)، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، والدكتور محمد جمال والدكتور أحمد سيد وكيلا مديرية الصحة إلى جانب عدد من قيادات مديرية الصحة وجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ومسؤولي مبادرة حياة كريمة.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام المركز، الذي يتكون من دور أرضي ودورين علويين، تم تجهيزهما وفق أحدث المعايير الطبية والتقنيات الحديثة. ويضم الدور الأرضي قسم الطوارئ، والأشعة، وخدمات كبار السن، وغرفة التعقيم، والصيدلية، وغرفة الفرز والمؤشرات الحيوية، فيما يضم الدور الأول عيادات خارجية، ومعامل تحاليل وطفيليات، وعيادة أسنان، بينما خصص الدور الثاني لسكن الأطباء وهيئة التمريض.

وخلال جولته التفقدية، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الأطقم الطبية حول آليات العمل ومنظومة تقديم الخدمة داخل المركز، كما تابع سير العمل والكشوفات الطبية وصرف العلاج للمترددين، مؤكدًا ضرورة تيسير الإجراءات وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة، مشددًا على أن المحافظة تضع دعم القطاع الصحي على رأس أولوياتها.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن افتتاح مركز طب أسرة الواسطى يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بالقرية والمناطق المجاورة، ويعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن في صدارة أولويات العمل الوطني باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

وفي ختام الافتتاح، كرم محافظ أسيوط السكرتير العام وقيادات مبادرة "حياة كريمة" ووكيل وزارة الصحة، كما جرى تكريم عدد من الكوادر الطبية المتميزة ومنحهم دروع التميز تقديرًا لجهودهم وعطائهم، مع التأكيد على استمرار العمل لرفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة لأهالي أسيوط.