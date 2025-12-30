قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مركز طب الأسرة بالواسطى بتكلفة 60 مليون

محافظ أسيوط يفتتح مركز طب الأسرة بالواسطى بتكلفة 60 مليون
محافظ أسيوط يفتتح مركز طب الأسرة بالواسطى بتكلفة 60 مليون
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مركز طب الأسرة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، والمقام على مساحة 3000 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030.

 دعم البنية التحتية الصحية

ونفذ المشروع تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم البنية التحتية الصحية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

جاء الافتتاح بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات المعنية، من بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي أحمد محمود مستشار مجلس الوزراء (دار الهندسة)، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، والدكتور محمد جمال والدكتور أحمد سيد وكيلا مديرية الصحة إلى جانب عدد من قيادات مديرية الصحة وجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ومسؤولي مبادرة حياة كريمة.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام المركز، الذي يتكون من دور أرضي ودورين علويين، تم تجهيزهما وفق أحدث المعايير الطبية والتقنيات الحديثة. ويضم الدور الأرضي قسم الطوارئ، والأشعة، وخدمات كبار السن، وغرفة التعقيم، والصيدلية، وغرفة الفرز والمؤشرات الحيوية، فيما يضم الدور الأول عيادات خارجية، ومعامل تحاليل وطفيليات، وعيادة أسنان، بينما خصص الدور الثاني لسكن الأطباء وهيئة التمريض.

وخلال جولته التفقدية، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الأطقم الطبية حول آليات العمل ومنظومة تقديم الخدمة داخل المركز، كما تابع سير العمل والكشوفات الطبية وصرف العلاج للمترددين، مؤكدًا ضرورة تيسير الإجراءات وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة، مشددًا على أن المحافظة تضع دعم القطاع الصحي على رأس أولوياتها.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن افتتاح مركز طب أسرة الواسطى يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بالقرية والمناطق المجاورة، ويعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن في صدارة أولويات العمل الوطني باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

وفي ختام الافتتاح، كرم محافظ أسيوط السكرتير العام وقيادات مبادرة "حياة كريمة" ووكيل وزارة الصحة، كما جرى تكريم عدد من الكوادر الطبية المتميزة ومنحهم دروع التميز تقديرًا لجهودهم وعطائهم، مع التأكيد على استمرار العمل لرفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة لأهالي أسيوط.

أسيوط طب الأسرة قرية الواسطى المبادرة الرئاسية حياة كريمة أخبار أسيوط أخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الطقس في مصر

لو بتفكر تخرج بالليل .. اعرف حالة الطقس ليلة رأس السنة ودرجات الحرارة

طفلة البراجيل

دلوعة ماما قتلها.. والد طفلة البراجيل: بنتي كانت رقيقة

حالة الطقس

تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد

ترشيحاتنا

الزمالك

اجتماع جديد في الزمالك بين جون إدوارد وحسين لبيب

جون إدوارد

السر وراء بيان جون إدوارد في نادي الزمالك

منتخب مصر

حسام حسن يمنح لاعبي منتخب مصر راحة من التدريبات اليوم

بالصور

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد