انطلاق مسابقة جديدة لإعادة ابتكار حلول تكنولوجية مستدامة.. تفاصيل

شهدت مصر انطلاق مسابقة تستهدف إعادة ابتكار حلول تكنولوجية مستدامة، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بدعم مفاهيم الاقتصاد الدائري داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وتجديد وإعادة استخدام الأجهزة بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة.

وتهدف المسابقة إلى إشراك الشباب والمبتكرين في تقديم أفكار عملية وقابلة للتطبيق، دون اشتراط تنفيذ نماذج تقنية جاهزة، بما يفتح المجال أمام الإبداع وتطوير حلول جديدة تسهم في إطالة العمر الافتراضي للأجهزة الإلكترونية وتعزيز الممارسات المسؤولة في التعامل مع المخلفات.

وتدور محاور المسابقة حول ثلاثة مجالات رئيسية تشمل إعادة استخدام وتجديد الأجهزة بدلًا من التخلص منها، والإدارة الذكية للمخلفات الإلكترونية عبر حلول تشجع على الجمع وإعادة التدوير، إلى جانب التصميم التكنولوجي المستدام الذي يركز على تطوير أجهزة أطول عمرًا وأسهل في الإصلاح وبمواد صديقة للبيئة.

وتستهدف المسابقة طلاب الجامعات والمهنيين الشباب من سن 18 إلى 25 عامًا من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتنافس المشاركون في فرق مكوّنة من عضوين، ويتم تقييم الأفكار المقدمة إلكترونيًا وفق معايير الابتكار والاستدامة والأثر المجتمعي.

وتُختتم المسابقة بحفل ختامي لتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز في 15 يناير 2026 بالقاهرة، مع إتاحة فرص تدريب عملية للفِرق الأعلى تقييمًا، في إطار دعم الابتكار الأخضر وتمكين الشباب والمساهمة في التحول نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة في مصر.