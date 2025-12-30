منها داستر وكوجا.. سيارات SUV مستعملة في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فورد كوجا، وزوتي T600 ، وبيجو 3008، ورينو داستر، و بايك X5.

بايك X5 موديل 2022

تستمد سيارة بايك X5 موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 175 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة بايك X5 موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو داستر موديل 2018

تحصل سيارة رينو داستر موديل 2018 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 270 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة رينو داستر موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 3008 موديل 2015

تنقل قوة سيارة بيجو 3008 موديل 2015 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 240 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة بيجو 3008 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

زوتي T600 موديل 2018

تمكنت سيارة زوتي T600 موديل 2018 من قطع مسافة 215 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة زوتي T600 موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فورد كوجا موديل 2016

تباع سيارة فورد كوجا موديل 2016 باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 129 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة فورد كوجا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .