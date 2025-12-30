إيفلين متى : توطين صناعة الأعلاف مفتاح خفض التكلفة ودعم الإنتاج الحيواني| خاص

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤتمر «محاور الاستدامة لإنتاج الأعلاف وتقليص الفجوة العلفية» يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأعلاف باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

التصنيع المحلي للأعلاف

وقالت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تعزيز التصنيع المحلي للأعلاف يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويخفض تكلفة مدخلات الإنتاج، ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار الغذاء وزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والخارجي.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة أن الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية تمثل فرصة صناعية واعدة، تسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وخلق فرص استثمار جديدة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي الزراعي.

وشددت النائبة على أهمية دعم المصانع الوطنية العاملة في مجال الأعلاف بالتكنولوجيا الحديثة والحوافز الصناعية، وربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، بما يضمن تحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أن صناعة الأعلاف ليست مجرد قطاع مساعد، بل صناعة استراتيجية، داعية إلى وضع خطة متكاملة لتطويرها بما يخدم أهداف الدولة في الأمن الغذائي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الزراعية والغذائية.