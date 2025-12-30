الصحة: إجراء 68 مليون فحص أنيميا وتقزّم في 2025 لطلاب 29 ألف مدرسة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم إجراء ما يقرب من 68 مليون فحص في عام 2025 لطلاب ما يزيد عن 29 الف مدرسة سواء حكومية او خاصة او تجريبية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم.



وقال حسام عبد الغفار في تصريحاته لقناة " إكسترا نيوز"، :" وزارة الصحة تتحول إلى المفهوم الأعم للصحة وهو حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي وليس علاج الامراض فقط ".

وتابع حسام عبد الغفار :" جزء كبير من هذه المبادرة هو التوعية كي لا يتواجد في المجتمع انيميا او سمنة او تقزم بين طلاب المدارس ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" التعليم والصحة من أهم عوامل الاستثمار في البشر "، مضيفا:" المبادرات الصحية التي تقدم بلأطفال المدارس تستهدف الاستثمار في الإنسان ".

ولفت حسام عبد الغفار :" بيان الحالة الصحية للمواطن مميكن ومخزن إلكترونيا ويستطيع المريض ومقدم الخدمة الصحية أن يطلع عليه "، مضيفا:" الذكاء الاصطناعي لا يستبدل مقدم الخدمة الصحية لكنه معين لمقدم الخدمة فقط ".