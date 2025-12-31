غرفة عمليات الشعب الجمهوري تبدأ متابعة جولة الإعادة للتصويت بالخارج في الدوائر الـ30

بدأت غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، اليوم متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج، ضمن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الـ30 التي صدر قرار بإلغائها.

جاء ذلك بحضور عدد من نواب الحزب، وأمناء الأمانات النوعية، وكوادر وشباب الأمانة المركزية، في إطار المتابعة المستمرة لمجريات العملية الانتخابية خارج البلاد.

من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لرصد سير التصويت بالخارج، والالتزام الكامل بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن دور الحزب يقتصر على المتابعة ورصد الجوانب التنظيمية والإجرائية دون أي تدخل في العملية الانتخابية.

وأوضح أن الحزب يتواصل مع المصريين بالخارج لتلقي ملاحظاتهم وتوثيقها، وفق ما أتاحته الهيئة الوطنية للانتخابات للأحزاب السياسية، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تشير إلى انتظام التصويت في أغلب اللجان، مع التزام واضح من الناخبين بالإجراءات المعتمدة.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير شامل عقب انتهاء عملية التصويت، يتضمن أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال المتابعة، وذلك في إطار من الشفافية والمسؤولية الوطنية.