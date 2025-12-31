قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البيت الفني للمسرح يضيء خشبات القاهرة والإسكندرية بعروض متنوعة احتفالاً برأس السنة

أحمد فؤاد هنو
أحمد فؤاد هنو
أحمد البهى

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لتقديم محتوى فني متميز يواكب احتفالات الشعب المصري، أطلق البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، برنامجاً حافلاً بعروض مسرحية متنوعة تضيء خشبات المسارح بالقاهرة والإسكندرية، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.


تستهدف هذه العروض كافة شرائح المجتمع، حيث تمزج بين الأعمال الكلاسيكية الخالدة، والكوميديا الاجتماعية، وعروض الأطفال، بأسعار تذاكر رمزية تتيح للجمهور الاستمتاع بالفن الراقي.

فرقة المسرح القومي
العرض المسرحي «الملك لير» من إنتاج الفرقة بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهو من روائع الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، بترجمة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور. ويُعرض أيام الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساءً، وأيام السبت والأحد في تمام الثامنة مساءً، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، بأسعار التذاكر ٦٠، ٨٠، ١١٠ جنيهات.

فرقة مسرح الإسكندرية
العرض المسرحي «آخر جولة»، من إنتاج فرقة الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، ضمن مبادرة «100 ليلة عرض»، من كتابة وإخراج إبراهيم حسن. ويفتتح العرض يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر، ولمدة عشرة ليالٍ، ويُعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة مساءً على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي بالإسكندرية، بأسعار التذاكر ٥٧، ١٠٧ جنيهات.

فرقة المسرح الحديث (مسرح السلام) العرض المسرحي «سجن النسا»، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، ويُعرض يومي الخميس والجمعة الموافق 1 و2 يناير، في تمام التاسعة مساءً على خشبة المسرح الكبير بمسرح السلام بشارع القصر العيني. العرض من تأليف الكاتبة فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، وتبدأ أسعار التذاكر من ٥٧ إلى ١٠٧ جنيهات.

فرقة الطليعة


العرض المسرحي «كارمن»، من إنتاج فرقة الطليعة بقيادة المخرج سامح بسيوني، وإخراج ناصر عبد المنعم. ويُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في تمام التاسعة مساءً على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، بسعر تذكرة ٤٢ جنيهًا.

فرقة المسرح الكوميدي
العرض المسرحي «العيال فهمت»، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، وتأليف طارق علي وأحمد الملواني، وإخراج شادي سرور. ويُعرض العمل خلال ليالي رأس السنة أيام الأربعاء في تمام السابعة مساءً، والجمعة والسبت والأحد في تمام الثامنة مساءً على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، ويستمر عرضه حتى عيد الميلاد المجيد، بأسعار التذاكر ٨٢، ١٠٧ جنيهات.

فرقة الغد


العرض المسرحي «حفلة كاتشب»، من إنتاج فرقة الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، في إطار مشروع مدرسة العصفوري بإشراف المخرج الراحل سمير العصفوري ،العرض من تأليف محمد زناتي وإخراج أحمد صبري، ويُعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد في تمام السابعة مساءً على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، بأسعار التذاكر ٤٢ جنيهًا.

فرقة القاهرة للعرائس
العرض المسرحي «ذات والرداء الأحمر»، من إنتاج الفرقة بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ليلة رأس السنة أيام الأربعاء والخميس والجمعة في الساعة السادسة والنصف مساءً، الأداء الصوتي: إسعاد يونس وهالة فاخر، تأليف وأشعار وليد كمال، إخراج نادية الشويخ، بسعر التذكرة ٤٢ جنيهًا.

فرقة المسرح القومي للأطفال
العرض المسرحي «نور في عالم البحور» من إنتاج الفرقة بقيادة الفنانة إيناس نور، من تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج شادي الدالي، ويُعرض ليلة رأس السنة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت في تمام السابعة مساءً على خشبة المسرح القومي للأطفال بوسط البلد، بأسعار التذاكر ٣٢، ٤٢ جنيهًا.
 

الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة هشام عطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

ترشيحاتنا

أرشيفية

إصابة 109 عمّال في تصادم قطارين داخل نفق شمال الهند

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يطالب بإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

صورة أرشيفية

لبنان ينتظر تسويات سياسية وضمان الأمن والاستقرار في عام 2026

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد