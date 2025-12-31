محافظ الدقهلية يتفقد الموقف العمومي الجديد بالسنبلاوين استعدادًا لافتتاحه

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية الموقف العمومي الجديد بمدينة السنبلاوين المخصص لخطوط المحافظات الأخرى.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمية بالمحافظة، استعدادًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، بحضور أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ومحمود المتولي نائب رئيس المدينة.

و تأكد المحافظ من جاهزية الموقف من حيث التنظيم الداخلي، وأماكن انتظار السيارات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير التي تضمن تحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للركاب والسائقين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وأشار " مرزوق "إلى أن الموقف الجديد يهدف إلى تخفيف التكدسات المرورية داخل مدينة السنبلاوين، وتحسين مستوى خدمات النقل بين الدقهلية والمحافظات الأخرى، بما يسهم في راحة المواطنين وتحقيق الانضباط في منظومة النقل.

وأكد محافظ الدقهلية حرص المحافظة على سرعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية تمهيدًا للافتتاح الرسمي، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان التشغيل الأمثل للموقف فور افتتاحه.