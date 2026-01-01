قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مع بداية عام 2026 .. 30 دعاء للرزق والبركة وخيري الدنيا والآخرة
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2
احتجاجات واسعة في إيران.. متظاهرون يُضرمون النار في مقر للباسيج
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
من الإذاعة إلى المتحف.. صفاء أبو السعود تستعرض أجمل ذكرياتها لعام 2025
زيلينسكي: 90% من اتفاقية إنهاء الحرب مع روسيا جاهزة
أجواء كرنفالية في كفر الشيخ ابتهاجاً بالعام الجديد 2026 .. شاهد
محافظات

أخبار أسوان..احتفالات بالعام الجديد وحفل تخرج للشباب لتأهيلهم لسوق العمل

محمد عبد الفتاح

احداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق 31/12/2025 فى ليلة رأس السنة. 

قبل لحظات من إسدال الستار على العام الحالى 2025 ، وإستقبال العام الميلادى الجديد 2026.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة المحافظة المختلفة لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى اللائق بعروس المشاتى بما يعكس الوجه المشرق لأسوان كإحدى أهم المقاصد السياحية لعاصمة الشباب. 

جهود مكثفة في ليلة رأس السنة بأسوان لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي

هنأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد  2026، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والإستقرار والرخاء ، وأن يكون عاماً حافلاً بالخير والنماء والتنمية المستدامة .

محافظ أسوان: 2026 عام الحصاد وجني الثمار للمشروعات الخدمية والاستثمارية

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تسليم شهادات التخرج لقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة ، وأيضاً شنط العدة وماكينات الخياطة لـ 47 من الشباب والفتيات الذين إجتازوا البرنامج التدريبى " مهارات 5 ـ طاقات ملهمة "،  الذى نفذته جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بالتعاون مع مؤسسة رؤية الحياة للتنمية، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والمهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، والدكتور حسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية ، وربيع البرديسى رئيس مجلس أمناء مؤسسة رؤية الحياة

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، برؤية الرئيس السيسى لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المحافظة، وخاصة فى ظل إستراتيجية الهيدروجين الأخضر ، والحوافز العديدة والمتنوعة التى تم تقديمها لتصبح مصر هى المركز الرئيسى لهذه الطاقات ، وليعقب ذلك التصدير لمختلف أنحاء العالم ، لافتاً إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

أسوان.. جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية تحتفل بتخريج المتدربين

احداث متنوعة 

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للجنة المختصة لإختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن برئاسة المهندس عمرو لاشين ، وبعضوية اللواء ماهر هاشم السكرتير العام لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لتولى هذه المهام الوظيفية خلال الفترة القادمة بمختلف المراكز والمدن.

وأثناء فعاليات لجنة الإختيار أكد المهندس عمرو لاشين على أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم إجراء التغييرات لإختيار قيادات ميدانية وقادرة على إقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

نائب محافظ أسوان يترأس لجنة إختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالجهات المختصة بإعتبار يومى السبت والأحد القادمين فقط، أجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار لجان الإنتخابات البرلمانية، والمقرر إنطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى فيها يومى 3 و 4 يناير  2026 وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات .

وكلف المحافظ ، مدير عام مديرية التربية والتعليم بإعداد جداول مرنة وخطط تعويض دراسية، فيما يتعلق بالمراجعات للمواد المختلفة ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة وجود امتحانات لسنوات النقل بالمدارس التى ستشهد تنفيذ الاجازة بها .

محافظ أسوان: السبت والأحد المقبلين إجازة لطلاب مدارس جولة الإعادة بانتخابات النواب

