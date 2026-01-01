قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسعار الفراخ اليوم 1 يناير 2026.. استقرار البانيه والبيض

اسعار الفراخ اليوم 1 يناير 2026
اسعار الفراخ اليوم 1 يناير 2026
رشا عوني

مع أول يوم في العام الجديد ، يبحث المواطنون عن أسعار الفراخ اليوم التي تشهد استقراراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة ومازالت مستقرة نسبياً رغم توقعات ارتفاع أسعار الدواجن بالتزامن مع أعياد الميلاد.

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم 1 يناير 2026 وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية ..

اسعار الفراخ اليوم 

سعر الفراخ البيضاء اليوم


سعر البورصة: 64 - 65 جنيهًا للكيلو.

سعر المستهلك: 74 - 79 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم

سعر البورصة: 75 - 76 جنيها للكيلو

سعر المستهلك: 85 - 90 جنيها للكيلو.
 

سعر الفراخ البلدي اليوم


سعر البورصة: 99 - 100 جنيه للكيلو.

سعر المستهلك: 110 - 115 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الخميس 1 يناير في الأسواق مابين 180 إلى 200 جنيه للكيلو حسب المنطقة السكنية.
 

سعر كرتونة البيض اليوم

-البيض الأحمر: سجل سعر كرتونة البيض في المزارع نحو 105 جنيهات جملة، وتباع للمستهلك بحوالي 120 جنيهًا.

-البيض الأبيض: بلغ سعر الكرتونة في المزرعة 105 جنيهات، وتصل للمستهلك إلى 120 جنيهًا.

-البيض البلدي: سجل سعر الكرتونة في المزارع 120 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

البانيه: 180 - 200 جنيه للكيلو.

الأوراك: 70 - 90 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص: 90 - 110 جنيهات للكيلو.

الأجنحة: 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

الدبابيس: 100 جنيه للكيلو.

