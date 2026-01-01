قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
استجابة لضغوط أمريكية.. إسرائيل تتهيأ لفتح معبر رفح خلال أيام
أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026
مواعيد مباريات اليوم 1-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم الخميس الأول من يناير 2026
رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح جميع فروع بنك ناصر اليوم لصرف المعاشات
سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار السيارات | فيراري مايكل شوماخر في مزاد عالمي.. الموديلات الأرخص سعرا في 2025

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي | صور
تستعد واحدة من أبرز أيقونات سباقات الفورمولا 1 للظهور مجددا، بعدما أُعلن عن طرح سيارة فيراري F310B التي قادها الأسطورة الألماني مايكل شوماخر في مزاد علني، بسعر افتتاحي يصل إلى 6.5 مليون جنيه إسترليني. 

سعر شيفروليه لانوس 2009 المستعملة
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏


 

5 سيارات أوروبية زيرو.. الأرخص سعرا في 2025
شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

سجلت السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محليا تراجعا في أسعارها بنهاية عام 2025، رغم طرح طراز 2026 الجديد في الأسواق المصرية. 


الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر

تتوفر سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2026، لدى وكيل العلامة الالمانية في مصر كسيارة هاتشباك فاخرة مدمجة بمواصفات متطورة ومحرك 3 أسطوانات تيربو، وتقدم في السوق المصري ضمن فئة M Sport.


أفضل سيارة مستعملة اقتصادية للسيدات في مصر

تعد سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 واحدة من أكثر الخيارات تفضيلا لدى الكثير من السيدات التي يبحثون عن سيارة عملية تجمع بين الأناقة البسيطة والاعتمادية العالية في التنقلات اليومية، وبفضل أبعادها المدمجة التي تجعل من عملية الركن والقيادة في الشوارع المزدحمة أمر سهل .

خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية
في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، يتجه عدد متزايد من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة باعتباره خيار عملي يوازن بين السعر والإمكانيات، غير أن الإقدام على شراء سيارة مستعملة يتطلب وعي وخطوات مدروسة لتفادي المشكلات الفنية أو القانونية.

