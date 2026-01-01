منخفض جوي عنيف يغرق شمال لبنان مع بداية العام الجديد ويشلّ حركة الطرق

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن بداية العام الجديد في لبنان تزامنت مع منخفض جوي شديد يضرب البلاد، متسببًا في هطول أمطار غزيرة شملت مختلف المناطق اللبنانية، مع تركّز كثيف للمتساقطات في شمال البلاد.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين غسان، أن مناطق الشمال شهدت، منذ أمس وطوال ساعات الليل، كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى تشكّل سيول وفيضانات، وفق ما وصفته وسائل الإعلام والصحف اللبنانية، ما أسفر عن إغلاق عدد من الطرقات وإعاقة حركة المرور، إضافة إلى انتشار المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية، مشيرا إلى أن هذه المناطق، ومن بينها البترون، تُعد من الوجهات التي اعتاد اللبنانيون الاحتفال فيها بقدوم العام الجديد، إلا أن الأحوال الجوية حالت دون ذلك.

وأضاف سنجاب أن الأمطار الغزيرة تسببت في دخول المياه إلى بعض المحال التجارية والمنازل، ما فرض حالة استنفار لدى الجهات المعنية في الشمال لمعالجة الأضرار، في ظل تحديات كبيرة واجهت مؤسسات الدولة اللبنانية خلال الساعات الماضية.

وأكد أن الأمطار لا تزال تتساقط بغزارة حتى الآن على مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها بيروت والجنوب، مصحوبة بالرعد والبرق، ضمن تأثيرات هذا المنخفض الجوي، ورغم قسوة الأحوال الجوية، أشار إلى وجود ارتياح عام لدى اللبنانيين لهطول الأمطار، لا سيما أنها تأتي بعد عام وصفته الجهات الرسمية بعام الجفاف، ما يساهم في تعويض النقص الكبير في كميات المتساقطات خلال العام الماضي.