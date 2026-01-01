قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
توك شو

منخفض جوي عنيف يغرق شمال لبنان مع بداية العام الجديد ويشلّ حركة الطرق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن بداية العام الجديد في لبنان تزامنت مع منخفض جوي شديد يضرب البلاد، متسببًا في هطول أمطار غزيرة شملت مختلف المناطق اللبنانية، مع تركّز كثيف للمتساقطات في شمال البلاد.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين غسان، أن مناطق الشمال شهدت، منذ أمس وطوال ساعات الليل، كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى تشكّل سيول وفيضانات، وفق ما وصفته وسائل الإعلام والصحف اللبنانية، ما أسفر عن إغلاق عدد من الطرقات وإعاقة حركة المرور، إضافة إلى انتشار المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية، مشيرا إلى أن هذه المناطق، ومن بينها البترون، تُعد من الوجهات التي اعتاد اللبنانيون الاحتفال فيها بقدوم العام الجديد، إلا أن الأحوال الجوية حالت دون ذلك.

وأضاف سنجاب أن الأمطار الغزيرة تسببت في دخول المياه إلى بعض المحال التجارية والمنازل، ما فرض حالة استنفار لدى الجهات المعنية في الشمال لمعالجة الأضرار، في ظل تحديات كبيرة واجهت مؤسسات الدولة اللبنانية خلال الساعات الماضية.

وأكد أن الأمطار لا تزال تتساقط بغزارة حتى الآن على مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها بيروت والجنوب، مصحوبة بالرعد والبرق، ضمن تأثيرات هذا المنخفض الجوي، ورغم قسوة الأحوال الجوية، أشار إلى وجود ارتياح عام لدى اللبنانيين لهطول الأمطار، لا سيما أنها تأتي بعد عام وصفته الجهات الرسمية بعام الجفاف، ما يساهم في تعويض النقص الكبير في كميات المتساقطات خلال العام الماضي.

بيروت لبنان هطول أمطار

