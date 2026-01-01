قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

بعضها خطير..اكتشف اسباب ضيق التنفس المختلفة

ضيق التنفس
ضيق التنفس
هاجر هانئ

قليلة هي الأحاسيس التي تثير الفزع في النفس كما يثيره إحساس العجز عن التنفس. ضيق النفس هي حالة يحدث فيها ضيق حاد في الصدر، أو احتياج شديد للهواء، أو صعوبة في التنفس، أو انقطاع النفس أو الشعور بالاختناق.


يمكن أن تسبِّب الأنشطة البدنية الشاقة ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض والسُمنة المفرطة والمرتفعات العالية ضيق النفس لشخص سليم. بالإضافة إلى هذه الأمثلة، من المحتمل أن يكون ضيق النفس علامة على وجود مشكلة طبية.


إذا كان لديك ضيق غير مبرَّر في النفس، خاصةً إذا كان يحدث فجأةً على هيئة نوبات شديدة، فاذهب إلى الطبيب على الفور.


أسباب ضيق التنفس 


أغلب حالات ضيق التنفس تنتج عن مشاكل في القلب أو في الرئتين. يشترك القلب والرئتان في توصيل الأُوكسجين إِلى أنسجة الجسم وإزالة ثنائي أوكسيد الكربون، فتؤثر المشاكل في أي من هاتين العمليتين على تَنَفُسك.

يعود سبب ضيق التنفس الذي يأتي بشكل مفاجىء (يُعرف بالحاد) إلى عدد محدود من الأسباب بما فيها الآتي:
الربو
التسمم بأول أكسيد الكربون
اندحاس القلب (فرط السوائل حول القلب)
داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) 
مرض فيروس كورونا المستجد
النوبة القلبية
اضطراب نظم القلب
فشل القلب — حالة تجعل القلب لا يضخ الدم بصورة طبيعية.
الالتهاب الرئوي 
الانصمام الرئوي
نزف الدم المفاجىء
انسداد أعلى الممر الهوائي 

وداعًا للبلغم والسعال: مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي


في حال صعوبة التنفس التي تستمر لأسابيع أو أكثر (المُزمنة) تعود هذه الحالة في أغلب الأحيان إِلى الأسباب الآتية:

الربو
اختلال القلب الوظيفي
داء الرئة الخلالي — مصطلح شامل لمجموعة كبيرة من الحالات التي تسبب تندب الرئتين.
السمنة
الانصباب الجنبي (تراكم السوائل حول الرئتين)
يُمكن أن تُصعِّب مجموعة من الحالات المرضية الأُخرى تنفس الهواء بكمية كافية. وتتضمن الأمثلة الآتي:
مشاكل الرئة
الخناق (خاصةً لدى الأطفال الصغار)
سرطان الرئة
التهاب الجنبة (تهيُّج الغشاء المحيط بالرئتين)
الوذمة الرئوية. — زيادة السوائل بالرئة.
التليف الرئوي هو مرَض يصيب الرئة عندما تتضرر أنسجتها وتظهر بها الندوب.
فرط ضغط الدم الرئوي
الساركويد
السُّل
مشاكل القلب
اعتلال عضلة القلب (مشكلة في عضلة القلب)
فشل القلب — حالة تجعل القلب لا يضخ الدم بصورة طبيعية.
التهاب التامور (تهيُّج النسيج المحيط بالقلب)

التنفس

المشاكل الأُخرى
الأنيميا (فقر الدم)
اضطرابات القلق
كسور في الضلوع
الاختناق: الإسعافات الأولية
التهاب لسان المزمار
استنشاق جسم غريب: الإسعافات الأولية
متلازمة غيلان باريه
جنَف حُدابي (تشوُّه في جدار الصدر)
الوهن العضلي الوبيل (حالة صحية تُسبِّب ضعف العضلات)
المصدر: mayoclinic
 

التنفس ضيق النفس أسباب ضيق التنفس حالات ضيق التنفس الانسداد الرئوي المزمن فشل القلب

