أعلن مراسل “القاهرة الإخبارية”، فى نبأ عاجل، عن توقف الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن باليمن.

ونفت القوات الجنوبية الحكومية، الخميس، الانسحاب من حضرموت أو المهرة، مؤكدة أنها مستمرة حتى تحقيق أهدافها بقطع شرايين تهريب السلاح إلى الحوثيين.

وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية محمد النقيب، في بيان: "إننا ننفي ما يروج له الإعلام المعادي من إشاعات زائفة، لنؤكد ثبات قواتكم المسلحة على جميع مسرح عملية المستقبل الواعد في حضرموت والمهرة، واستكمال جميع أهدافها في قطع شرايين تهريب السلاح للمليشيات الحوثية، ودك أوكار التنظيمات الإرهابية، وإسقاط مظلتها الإخوانية، ووقف العبث والاستنزاف لثروات شعبنا في حضرموت".

وأضاف البيان أن القوات الحكومية الجنوبية تواصل أداء مهامها "في حماية الوطن ومكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره، والاضطلاع بدورها كشريك فاعل في تعزيز استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".



