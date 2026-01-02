قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
سعر الدولار اليوم 2-1-2026
حكم عمل وليمة لانقضاء العام بدوام الصحة لأهل المنزل.. الإفتاء تجيب
خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026
السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
أخبار العالم

قيادي بفتح: فلسطين دخلت قلب المعركة الانتخابية في الغرب

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إن فلسطين خرجت من الهامش الدبلوماسي إلى صلب الحياة الانتخابية في الديمقراطيات الغربية، بعدما اخترقت مشاهد جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، والتطهير العرقي في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، الوعي الشعبي العالمي وأسقطت أوهام الحصانة السياسية التي ما زالت تراهن عليها دولة الابادة.

وأكد دلياني أن جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة من قتل جماعي وتدمير شامل وتجويع متعمد لأكثر من مليون طفل فلسطيني محاصرين في غزة، كشفت الطابع البنيوي لدولة الاحتلال، وأضعفت الغطاء السياسي الذي وفرته عواصم غربية متواطئة للهيمنة الاستعمارية الاسرائيلية القائمة على الابادة والتطهير العرقي.

وأوضح أن المشهد السياسي في الولايات المتحدة يعيش تصاعداً غير مسبوق في مساءلة التمويل الانتخابي المرتبط بدولة الابادة الإسرائيلية، حيث باتت المرشحات والمرشحون يواجهون ضغطاً شعبياً مباشراً حول أخلاقيات تلقي أموال متصلة بالإبادة وباستخدام التجويع كسلاح سياسي وعسكري.

وأضاف أن فلسطين باتت معيار مسؤولية سياسية وأخلاقية وتمويلية في صلب الاستحقاقات الانتخابية، مع اتساع قاعدة ناخبات وناخبين يكافئون المواقف الواضحة التي تعترف بالإبادة الإسرائيلية وترفض التواطؤ معها.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتشديد على أن هذا التحول يمثل بداية تآكل الغطاء السياسي الذي مكّن دولة الاحتلال من مواصلة الإبادة والتطهير العرقي.

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري تيار الإصلاح الديمقراطي حركة فتح فلسطين

