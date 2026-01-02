قيادي بفتح: فلسطين دخلت قلب المعركة الانتخابية في الغرب

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إن فلسطين خرجت من الهامش الدبلوماسي إلى صلب الحياة الانتخابية في الديمقراطيات الغربية، بعدما اخترقت مشاهد جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، والتطهير العرقي في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، الوعي الشعبي العالمي وأسقطت أوهام الحصانة السياسية التي ما زالت تراهن عليها دولة الابادة.

وأكد دلياني أن جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة من قتل جماعي وتدمير شامل وتجويع متعمد لأكثر من مليون طفل فلسطيني محاصرين في غزة، كشفت الطابع البنيوي لدولة الاحتلال، وأضعفت الغطاء السياسي الذي وفرته عواصم غربية متواطئة للهيمنة الاستعمارية الاسرائيلية القائمة على الابادة والتطهير العرقي.

وأوضح أن المشهد السياسي في الولايات المتحدة يعيش تصاعداً غير مسبوق في مساءلة التمويل الانتخابي المرتبط بدولة الابادة الإسرائيلية، حيث باتت المرشحات والمرشحون يواجهون ضغطاً شعبياً مباشراً حول أخلاقيات تلقي أموال متصلة بالإبادة وباستخدام التجويع كسلاح سياسي وعسكري.

وأضاف أن فلسطين باتت معيار مسؤولية سياسية وأخلاقية وتمويلية في صلب الاستحقاقات الانتخابية، مع اتساع قاعدة ناخبات وناخبين يكافئون المواقف الواضحة التي تعترف بالإبادة الإسرائيلية وترفض التواطؤ معها.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتشديد على أن هذا التحول يمثل بداية تآكل الغطاء السياسي الذي مكّن دولة الاحتلال من مواصلة الإبادة والتطهير العرقي.