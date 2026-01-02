بكري: مصر معنية بالأمن القومي العربي وعلى جميع الدول إنهاء الخلافات.. اللجنة المصرية لإغاثة غزة: توزيع 79 ألف طرد غذائي على المحافظة الوسطى| اخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده

أشعلت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع، بعد تصريحاتها حول ما أسمته «ممنوعات السنة الجديدة»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» على شاشة قناة MBC مصر.

ست وطنية.. محمود سعد يكشف خدعة أم كلثوم للإنجليز في الأربعينيات

خصص الإعلامي محمود سعد، حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، للحديث عن الست أم كلثوم كوكب الشرق .

تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بريطانيا اكتشفت ما كانت ترفضه منذ سنوات طويلة اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون وأدركت أنه نموذج محرض على الدولة وصاحب تاريخ فوضوي وله تاريخ مشبوه.

بكري: مصر معنية بالأمن القومي العربي.. وعلى جميع دوله إنهاء الخلافات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بيان الخارجية بشأن اليمن أشاد بحرص الأشقاء في الأطراف المعنية على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وإعلاء قيم الأخوة وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها اليمن والمنطقة.

اللجنة المصرية لإغاثة غزة: توزيع 79 ألف طرد غذائي و273 ألف عبوة من اللحم على المحافظة الوسطى

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة سكان قطاع غزة، أن اللجنة المصرية اطلقت قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى.

احتفالا برأس السنة.. أستاذ آثار: المصري القديم كان يدهن المنزل باللون الأبيض ويخبز الكعك

كشف ميسرة عبدالله، أستاذ الآثار المصرية، طقوس احتفال المصريين القدماء بعيد رأس السنة في مصر القديمة.

الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون أنفسهم وهم الذين دافعوا عن الديمقراطية وتزاحموا على صناديق الانتخاب ورفضوا الخروقات وأشادوا بجدية التعامل معها.

الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ياسين يفاجئ والده على الهواء: أحمد السقا قدوتي وداعمي الأول في الحياة والفن

قدّم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي سهرة خاصة ومميزة ضمن برنامج «واحد من الناس»، استضاف خلالها النجم الكبير أحمد السقا، في أجواء احتفالية متنوعة شهدت حضور عدد من النجوم والمفاجآت؛ وذلك في واحدة من أكبر سهرات واحتفالات رأس السنة على شاشة قناة الحياة.