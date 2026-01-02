قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
توك شو

بكري: مصر معنية بالأمن القومي العربي وعلى جميع الدول إنهاء الخلافات.. اللجنة المصرية لإغاثة غزة: توزيع 79 ألف طرد غذائي على المحافظة الوسطى| اخبار التوك شو

اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده

أشعلت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع، بعد تصريحاتها حول ما أسمته «ممنوعات السنة الجديدة»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» على شاشة قناة MBC مصر.

ست وطنية.. محمود سعد يكشف خدعة أم كلثوم للإنجليز في الأربعينيات

خصص الإعلامي محمود سعد، حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، للحديث عن الست أم كلثوم كوكب الشرق .

تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بريطانيا اكتشفت ما كانت ترفضه منذ سنوات طويلة اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون وأدركت أنه نموذج محرض على الدولة وصاحب تاريخ فوضوي وله تاريخ مشبوه.

بكري: مصر معنية بالأمن القومي العربي.. وعلى جميع دوله إنهاء الخلافات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بيان الخارجية بشأن اليمن أشاد بحرص الأشقاء في الأطراف المعنية على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وإعلاء قيم الأخوة وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها اليمن والمنطقة.

اللجنة المصرية لإغاثة غزة: توزيع 79 ألف طرد غذائي و273 ألف عبوة من اللحم على المحافظة الوسطى

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة سكان قطاع غزة، أن اللجنة المصرية اطلقت قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى.

احتفالا برأس السنة.. أستاذ آثار: المصري القديم كان يدهن المنزل باللون الأبيض ويخبز الكعك

كشف ميسرة عبدالله، أستاذ الآثار المصرية، طقوس احتفال المصريين القدماء بعيد رأس السنة في مصر القديمة.

الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون أنفسهم وهم الذين دافعوا عن الديمقراطية وتزاحموا على صناديق الانتخاب ورفضوا الخروقات وأشادوا بجدية التعامل معها.

الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ياسين يفاجئ والده على الهواء: أحمد السقا قدوتي وداعمي الأول في الحياة والفن

قدّم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي سهرة خاصة ومميزة ضمن برنامج «واحد من الناس»، استضاف خلالها النجم الكبير أحمد السقا، في أجواء احتفالية متنوعة شهدت حضور عدد من النجوم والمفاجآت؛ وذلك في واحدة من أكبر سهرات واحتفالات رأس السنة على شاشة قناة الحياة.

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

إليك المواعيد والشروط.. نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح للانتخابات

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

ضغوط الفيسبوك جابت نتيجة.. تحرك عاجل من الأطباء البيطريين لاحتواء غضب الأعضاء

الإمام الصادق المهدي

المنظمة العربية تحيي ذكرى الصادق المهدي وتؤكد: السودان أغنى بشعبه ووحدته

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

