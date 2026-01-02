قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القوات الجوية الأوكرانية تعلن تدمير 86 طائرة مسيرة

طائرة مسيرة أوكرانية
طائرة مسيرة أوكرانية
محمود نوفل


أعلنت  القوات الجوية الأوكرانية تدمير  86 طائرة مسيرة روسية فوق مناطق عدة الليلة الماضية.

وفي وقت سابق ؛ أكدت لجنة التحقيق الروسية المعنية بالتحقيق في هجوم مقاطعة خيرسون أن 27 شخصا بينهم قاصران قتلوا نتيجة للعملية إرهابية التي قامت بها القوات الأوكرانية  في المقاطعة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها : بعد العملية الإرهابية في مقاطعة خيرسون، تم نقل 31 شخصا إلى المؤسسات الطبية بإصابات متفاوتة الخطورة وبينهم 5 قاصرين.

وأضافت لجنة التحقيق الروسية: تم خلال فحص موقع العملية الإرهابية في مقاطعة خيرسون العثور على أجزاء من عدة طائرات مسيرة ومصادرتها.

وختمت لجنة التحقيق الروسية: عينت جهات التحقيق أكثر من 26 خبرة قضائية، بينها خبرات طبية وجينية وخبرات التفجيرات التقنية.

وفي وقت لاحق ؛  أفاد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بأن عدد القتلى نتيجة الهجوم الأوكراني على المقاطعة تجاوز 24 شخصا من بينهم أطفال.

وقال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في تصريحات له : الضربة التي استهدفت المقهى والفندق في قرية خورلي تم تنفيذها خلال خطاب بوتين بمناسبة رأس السنة.

وأضاف سالدو: أكثر من 100 شخص كانوا في المقهى الذي استهدفته القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، حيث تجمعوا هناك للاحتفال بعيد رأس السنة.

وتابع سالدو: كان الحريق في المقهى الذي استهدفته القوات الأوكرانية في خورلي من القوة بحيث كان الدخول إليه مستحيلا.

وختم سالدو: تم نقل المصابين بجروح خطيرة ومن بينهم أطفال، من مقاطعة خيرسون إلى المستشفى الجمهوري السريري في شبه جزيرة القرم.

