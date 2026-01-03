سحلا سيدة فى الأرض.. القبض على لصوص سرقة الهواتف من المواطنين بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة يدها بأسلوب "الخطف" مما أدى لسقوطها أرضاً حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من (ربة منزل) بأنها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى ، متعلقاتها الشخصية) وحال مقاومتها إختل توازنها مما أدى لسقوطها أرضاً دون حدوث إصابات .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه

وأضافا بإرتكابهما عدد (12) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى الذى كان متواجد بحقيبة المبلغة ، وتبين تصرفهما فى باقى المسروقات المستولى عليها (12 هاتف محمول) لدى عميلهما "سىء النية" (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أيد ما سبق ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها فى الوقائع الأخرى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.