تحويلات مرورية بتقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى «كوبرى التسعين الجنوبى»
هاني سري الدين يتقدم بأوراق ترشحة لرئاسة الوفد 2026.. صور
نائبة رئيس فنزويلا: نطالب بدليل على أن مادورو وزوجته على قيد الحياة
أجور عادلة وتنظيم المهن الطبية أبرزها.. ملفات عالقة تنتظر برلمان 2025
السماء تحولت إلى اللون الأحمر .. شاهد عيان من فنزويلا يصف مشهد الانفجارات الأمريكية
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
حوادث

سحلا سيدة فى الأرض.. القبض على لصوص سرقة الهواتف من المواطنين بالهرم

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة يدها بأسلوب "الخطف" مما أدى لسقوطها أرضاً حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من (ربة منزل) بأنها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى ، متعلقاتها الشخصية) وحال مقاومتها إختل توازنها مما أدى لسقوطها أرضاً دون حدوث إصابات .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه

وأضافا بإرتكابهما عدد (12) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى الذى كان متواجد بحقيبة المبلغة ، وتبين تصرفهما فى باقى المسروقات المستولى عليها (12 هاتف محمول) لدى عميلهما "سىء النية" (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أيد ما سبق ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها فى الوقائع الأخرى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية إحدى السيدات سرقة حقيبة

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

المستشارة أمل عمار تستقبل مديرة مكتب التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر

رئيس القومي للمرأة تستقبل مديرة مكتب التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر

غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات

الإسكندرية: إعادة الانتخابات تجرى فى 152لجنة وتغيير أخري بـ سيدى بشر

غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات

رئيس لجنة متابعة الانتخابات بأسيوط: الإعادة تجرى فى 353 لجنة فرعية وتأخر «ديروط» 45 دقيقة

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

