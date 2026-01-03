اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تتلقى طلبات المرشحين.. عيد هيكل وهاني سري الدين يتقدممون بأوراقهم.. ويمامة يرفض إعلان موقفه من الترشح

عيد هيكل يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الوفد 2026

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ، عملها اليوم "السبت" ٣ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

و يستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءا من اليوم السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير .

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

وتقدم النائب الوفدى الأسبق عيد هيكل المرشح على مقعد رئاسة حزب الوفد بطلب الترشح على رئاسة الوفد للجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة الحزب .

وكشف عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق عن أسباب ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

حزب ليبرالي ورائد في المعارضة البناءة في مصر

وأكد هيكل في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أنه أعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد ل ٣ أسباب وهي لإعادة حزب الوفد إلى سابق عهده كحزب ليبرالي ورائد في المعارضة البناءة في مصر ، ولإعادة الإصلاح داخل حزب الوفد وما حدث خلال ال ٤ سنوات في عهد الدكتور عبد السند يمامة وتغيير لائحة حزب الوفد.

وأشار عضو مجلس النواب الأسبق إلى أنه لايجوز لأي عضو من أعضاء حزب الوفد سواء العضو العادي أو العضو في الأقسام أن يجمع بين منصبين ، بهدف إتساع رقعة المشاركة ، والأمر الآخر أن كل من مضى عليه ٥ سنوات عضو في حزب الوفد ولم يصدر ضده أي قرار فصل أو يسدد إشتراك يكون له صوت في الجمعية العمومية ، ولا تكون قاصرة على أعضاء الأقسام واللجان والهيئة العليا واللجان العامة.

وتابع : لا يجوز الجمع بين عضو الهيئة العليا ورئاسة أي لجنة عامة حتى لا تكون هناك تكتلات ، مؤكدا على ضرورة تقليص اختصاصات رئيس الحزب حتى لا يكون إمبراطور وديكتاتور ، ولكي تكون هناك مشاركة و دورأكبر للهيئة العليا والمكتب التنفيذي.

وتقدم النائب الوفدى السابق الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد ،بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة الوفد،فى اليوم الأول لفتح باب الترشح لرئاسة الحزب والذى يبدأ اليوم السبت٣ يناير ٢٠٢٦.

بناء "الوفد المؤسسي"

وأكد الدكتور هاني سري الدين أنه سيطرح خلال أيام برنامجه على جموع الوفديين وأعضاء الجمعية العمومية ، موضحا أن البرنامج دعوة لبناء "الوفد المؤسسي" الذي تحكمه اللائحة لا الأهواء، تقوده الأفكار لا الأفراد، الذي يفتح أبوابه لجميع الوفديين دون إقصاء.

وقال "سري الدين"، إن الوفد الذي نحمله في قلوبنا، لم يكن يوما مجرد حزب سياسي، بل كان دوما ضميرا للأمة المصرية ودرعها القانوني والسياسي.

وأضاف "أن العالم يتغير من حولنا ومصر تنتظر منا رؤية تليق بالقرن الحادي والعشرين، ولا يمكننا قيادة المستقبل بأدوات الماضي، ولا يمكننا استعادة ثقة الشارع ونحن مكلون بالانقسامات الداخلية".

ويستهدف البرنامج الانتخابي طرح رؤية تطوير شامل يحقق استدامة المؤسسية وضمان توافقها مع الأجيال القادمة.

وتتضمن ملامح برنامج الدكتور هاني سري الدين، تطوير لائحة الحزب سعيا ليصبح أكثر مؤسسية وديمقراطية، وهي خطوة إصلاحية ضرورية تركز على تطوير آليات العمل، وتوسيع المشاركة، وضمان الشفافية والمساءلة، وضمان تمثيل الشباب والمرأة في الهيئات القيادية ودعم اللامركزية.

ويركز البرنامج على تطوير وإصلاح المنظومة الإعلامية لحزب الوفد والمتمثلة في صحيفته اليومية، وموقعها الإلكتروني من خلال علاج كافة المشكلات المالية التي تواجهها، وتحويلها إلى مؤسسة قوية وناجحة ومتطورة تستفيد من تطور التكنولوجيا، وتساهم في التعبير عن قضايا المصريين المعاصرة.

كما يشمل البرنامج إطلاق موقع إلكتروني لحزب الوفد، بهدف تعزيز التواصل بين كافة الأعضاء، وبين الوفد والمواطنين، وترسيخ مبادىء الحوار والشفافية، ومواكبة التحول الرقمي، والربط بين تاريخ الحزب وتطلعاته نحو المستقب لوإتاحة الفرصة أمام الشباب للتواصل والحوار.

ويعتبر برنامج "سري الدين" مركز دراسات الوفد ذراعا فكريا ومعرفيا أساسيا للحزب، وتبنى تطويره، ووضع لائحة تنظيمية له وتشكيل مجلس علمي من أكاديميين وخبراء ومتخصصين في مختلف الشئون في إطار الإلتزام بالرؤية العامة للوفد. ويستهدف المركز اعداد أوراق سياسات في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم دراسات داعمة لمواقف الحزب ورصد وتحليل التشريعات والسياسات العامة ومناقشة البدائل والمقترحات.

كما تتضمن ملامح البرنامج تطوير اللجان النوعية للحزب، والسعي لإنشاء لجان جديدة تواكب التحديات المعاصرة مثل التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وحماية البيئة، والاقتصاد الأخضر ، إلى جانب إنشاء معهد لاعداد القادة يعمل على تأهيل كوادر حزبية للعمل السياسي وتحمل المسئولية بما يضمن استدامة التجربة الديمقراطية.

وجدد البرنامج طرح فكرة حكومة الظل كوسيلة معارضة بناءه مهمتها تقديم حلول واقعية وصياغة سياسات بديلة قابلة للتنفذ على أرض الواقع.

وأعلن الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد عن موعد تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد عام 2026.

وأكد ياسر حسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد يوم الثلاثاء القادم.

وكشف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق عن موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد .

وأكد بهاء الدين أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد منتصف الأسبوع الجاري إما الثلاثاء أو الأربعاء القادم.

وكشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن موقفه من الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد .

وأكد عبد السند يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : “القرار عندي.. ولكن لن أفصح عنه الآن.. وأنا عارف هقول ايه بس مش دلوقتي”.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه يتابع مشهد انتخابات رئاسة حزب الوفد أمامه ويرى كل ما يجري فيه ، مؤكدا أن نسبة ترشحه لرئاسة حزب الوفد من عدم ترشحه تصل إلى 50 % سيترشح لرئاسة الوفد ، و 50 % لن يترشح لرئاسة الوفد.