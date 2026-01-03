الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب إندونيسيا

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين جون هيردمان، المدرب السابق للمنتخب الكندي، مديرا فنيا جديدا للمنتخب الإندونيسي.



ويحل هيردمان محل الهولندي باتريك كلويفرت، الذي غادر بالتراضي عقب خروج إندونيسيا من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أكتوبر الماضي.

عمل الإنجليزي البالغ من العمر 50 عامًا سابقًا مع فريق السيدات النيوزيلندي قبل أن يقود فريق السيدات الكندي إلى الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية عامي 2012 و2016.

كما قاد هيردمان منتخب كندا للرجال إلى كأس العالم في قطر عام 2022، وهي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب إلى النهائيات منذ 36 عامًا، وكان آخر منصب درّبه هو فريق تورنتو إف سي.

وستكون أولى مبارياته كمدرب في شهر مارس عندما تستضيف إندونيسيا سلسلة مباريات الفيفا في جاكرتا.