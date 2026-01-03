سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 3-1-2026

سجلت اسعار الذهب في دولة الكويت ارتفاعًا طفيفًا مع تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 3-1-2026 على مستوي محلات تداول المشغولات الذهبية.

الذهب يرتفع في الكويت

وسجل متوسط سعر الجرام الذهبي نحو 0.05 دينار كويتي مقارنة بما كان عليه أمس

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 37.45 دينار كويتي.

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة مجو 42.8 دينار كويتي .

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 37.450 دينار كويتي

عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 39.225 دينار كويتي

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 32.100 دينار كويتي

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 24.975 دينار كويتي

عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأقل نحو 21.4 دينار كويتي

سعر أونصة الذهب

ووصل سعر أونصة الذهب نحو 1332 دينار كويتي\

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 299.6 دينار كويتي

أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب الدولار نحو 4330.5 دولار