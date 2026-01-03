قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
ترامب: مادورو حاول المقاومة أثناء اعتقاله
رياضة

الدردير: استرها على السودان يارب .. يارب نكسب السنغال

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن أمنيته لـ منتخب السودان أمام السنغال.

السنغال

وكتب عمرو الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"استرها علي السودان يارب , يارب نكسب السنغال ".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية حيث يلتقي منتخب مصر مع بنين يوم الإثنين المقبل في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025 تحت قيادة حسام حسن يسعى الفراعنة لتحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا واستعادة اللقب القاري الغالي في مواجهة ستحدد مسار الفريق نحو التتويج باللقب الثامن في تاريخه.

منتخب مصر يواجه بنين في دور الـ16 

تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة. 

وتعتبر مباراة بنين رابع ظهور لحسام حسن على رأس القيادة الفنية للمنتخب بعدما سبق له اللعب في أكثر من نسخة للبطولة كان آخرها 2006، والتي توج فيها بكأس الأمم الأفريقية كلاعب.

مشوار مصر في التصفيات والمرحلة الحالية

حقق منتخب مصر العلامة الكاملة خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالفوز في أربع مباريات متتالية وجمع 12 نقطة ليضمن التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وتحت قيادة حسام حسن خاض المنتخب 20 مباراة بجميع البطولات حقق الفوز في 13 منها وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة مرتين فقط، مسجلاً 24 هدفًا واستقبل 9 أهداف هذا المشوار الثابت أكسب الفريق ثقة جماهيره قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية.

حسام حسن والمشاركة التاريخية في كأس العالم

أصبح حسام حسن ثاني مدرب وطني يصعد بالمنتخب إلى كأس العالم بعد محمود الجوهرى في 1990 وهو أيضًا سيشارك في البطولة المقبلة كمدير فني بعد أن سبق له اللعب في نسخة 1990.

طريق الفراعنة نحو النهائي

ونجح منتخب مصر في تجاوز عقبة بنين سيلتقي في ربع النهائي مع الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر يوم السبت 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفي حال التأهل إلى نصف النهائي، سيواجه أحد منتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان في ملعب طنجة الكبير يوم الأربعاء 14 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً.

المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم الأحد 18 يناير على ملعب مولاي عبد الله في تمام الساعة التاسعة مساءً لتحديد بطل القارة السمراء.

وقدم منتخب مصر أداءً مميزًا في دور المجموعات، بالفوز على زيمبابوي 2-1 والتغلب على جنوب أفريقيا 1-0، ثم التعادل مع أنجولا 0-0 ليحسم صدارة المجموعة ويواصل طريقه بثبات نحو اللقب الثامن في تاريخه.

منتخب مصر الاهلي الزمالك السنغال

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
