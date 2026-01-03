قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: زيارة أنجلينا جولي للعريش تبرز الدور الإنساني لمصر

عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الزيارة التي أجرتها النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى مستشفى العريش بمحافظة شمال سيناء تمثل شهادة إنسانية حيّة على حجم المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان وتفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية داخل القطاع.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الزيارة لم تكن بروتوكولية أو رمزية، بل حملت دلالات عميقة، خاصة مع حرص أنجلينا جولي على لقاء عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات المصرية، والاستماع المباشر إلى قصصهم ومعاناتهم، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية للأزمة بعيدًا عن الأرقام والتقارير الجافة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن المشاهد التي رصدتها الزيارة تكشف حجم الانهيار الذي يعانيه القطاع الصحي في غزة، نتيجة القصف المستمر، ونقص الإمكانيات الطبية، وغياب المستلزمات الأساسية لإنقاذ المصابين، وهو ما اضطر مئات الجرحى، بينهم أطفال ونساء، إلى البحث عن العلاج خارج القطاع، لتكون مصر الملاذ الإنساني الآمن لهم.

وأكد الحبال أن إشادة أنجلينا جولي بالدور الذي يقوم به الطاقم الطبي في مستشفى العريش تعكس تقديرًا دوليًا واضحًا للجهود المصرية، التي لا تقتصر فقط على استقبال المصابين، بل تمتد إلى توفير رعاية طبية متكاملة، رغم التحديات اللوجستية والضغوط الكبيرة الناتجة عن تزايد أعداد الوافدين من غزة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك بدافع إنساني وأخلاقي ثابت، بعيدًا عن أي حسابات سياسية ضيقة.

وأوضح الحبال أن وجود شخصية عالمية ذات تأثير واسع، وتشغل منصبًا أمميًا بارزًا، داخل أحد المستشفيات المصرية التي تستقبل ضحايا العدوان، يسلط الضوء من جديد على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما يجري في غزة، ويضع العالم أمام اختبار حقيقي للالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق المدنيين في الحماية والعلاج.

وشدد الحبال على أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة يزيد من تفاقم الأزمة، ويضاعف معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء هذا الوضع يمثل مشاركة غير مباشرة في استمرار المأساة الإنسانية.

ودعا القيادي بحزب مستقبل وطن المنظمات الدولية والهيئات الأممية ومنظمات الإغاثة العالمية إلى التحرك العاجل، وتكثيف الضغوط من أجل فتح الممرات الإنسانية بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى داخل القطاع دون عوائق، محذرًا من أن أي تأخير إضافي يعني سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء.

العريش رفح غزة مصر البرلمان

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

السياحة في مصر

مصر تحقق رقم قياسي في رحلات الطيران العارض بنسبة 32%

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تطرح 20 وحدة بمدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يتفقد أجنحة معرض الرواد السنوى لهواة جمع الطوابع 2026

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

