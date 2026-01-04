السياحة والآثار: العلمين الجديدة تسجل نموًا 450% بحركة الطيران العارض

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن عام 2025 تصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة المطارات الأكثر استقبالًا للسائحين خلال عام 2025.

أوضح شريف في تصريحات صحفية له، أن ذلك يعكس التنوع الجغرافي للمقاصد السياحية المصرية، وقدرتها على جذب شرائح مختلفة من السائحين من أسواق متعددة، كما يؤكد نجاح جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية والمطارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

رحلات الطيران العارض لمدينة العلمين الجديدة

أشار وزير السياحة والآثار، إلى عام 2025 شهد نموًا ملحوظًا في رحلات الطيران السياحي (العارض) بنسبة 32%، في حين حققت مدينة العلمين الجديدة قفزة استثنائية، مسجلة نموًا بنسبة 450% في حركة الطيران العارض، لتكون أحد أبرز المقاصد السياحية الجديدة على خريطة السياحة الدولية.

يذكر أن نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية بعدد من المدن بدولة التشيك، بالتعاون مع Der Tour، أحد أبرز منظمي الرحلات في أسواق أوروبا الشرقية ولاسيما السوق التشيكي.

وتهدف هذه القافلة إلى الترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق التشيكي بصورة أكبر من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي يتميز بها من حيث المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي يقدمها لزائريه ولوجهاته السياحية المختلفة ولاسيما منطقتي العلمين الجديدة ومرسى مطروح وخاصة خلال موسم صيف 2026، بالإضافة إلى تعزيز مبيعات الموسم الشتوي الحالي وموسم صيف 2026. وقد استضاف منظم الرحلات 18 فندقًا مصريًا رئيسيًا في مصر بالإضافة إلى دعوة 50 من كبار وكلاء السفر التشيك للمشاركة في هذه القافلة السياحية.