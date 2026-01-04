موتورولا X70 Air Pro يظهر على TENAA قبل إعلانه الرسمي

سجل هاتف موتورولا X70 Air Pro في قاعدة بيانات هيئة TENAA الصينية يوم 3 يناير 2026، مكشفًا مواصفاته الرئيسية قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال أسابيع، في خطوة تسبق إطلاقه عالميًا.

تسجيل TENAA والمعلومات الأساسية

حصل الجهاز على الرقم الموديل XT2585-1 لدى TENAA، بعد فحوصات الامتثال الصينية الإلزامية للأجهزة الجديدة.

يعد هذا التسجيل مؤشرًا على قرب الإطلاق، كما حدث مع سلسلة Edge السابقة، حيث تُنشر الصور والمواصفات قبل الحدث الرسمي بأسابيع.

التصميم والأبعاد الرفيعة

يتميز الهاتف بتصميم نحيف جدًا بسمك 7.99 ملم ووزن 178 جرامًا، مع إطار معدني وشاشة منحنية من الجانبين بحجم 6.7 إنش وبدقة 1.5K.

يدعم كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي 50 ميغابيكسل، وكاميرا سيلفي 32 ميغابيكسل، كما ورد في الوثائق المنشورة على موقع TENAA الرسمي.

المعالج والذاكرة والتخزين

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 8400، مدعومًا بـ12 جيجابايت RAM وبطاقات تخزين UFS 4.0 تصل إلى 512 جيجابايت.

يدعم شبكات 5G مزدوجة وواي فاي 7، مع بطارية سعة 4500 مللي أمبير وشحن سريع 68 واط، مما يجعله مناسبًا لفئة المتوسط العلوي.

توقعات الإطلاق والسوق

من المتوقع إعلان موتورولا X70 Air Pro رسميًا في معرض CES 2026 بجانفيو، بسعر يبدأ من 450 دولارًا أمريكيًا في الصين وأوروبا.

يستهدف الجهاز منافسة هواتف مثل Xiaomi 15 وRealme GT، مع تركيز على التصميم الخفيف في أسواق آسيا والشرق الأوسط، حيث حققت موتورولا نموًا بنسبة 15% في 2025 وفقًا لـIDC.